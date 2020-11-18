Posted on by

وزير الصحة الإيراني: وفيات كورونا قد تزيد إلى المثلين بحال عدم الالتزام بالإجراءات

إجراءات الوقاية من فيروس كورونا في إيرانوزير الصحة الإيراني: وفيات كورونا قد تزيد إلى المثلين بحال عدم الالتزام بالإجراءات© Reuters إجراءات الوقاية من فيروس كورونا في إيرانوزير الصحة الإيراني: وفيات كورونا قد تزيد إلى المثلين بحال عدم الالتزام بالإجراءات

حذر وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، من أن وفيات كورونا قد تزيد لأكثر من المثلين في وقت قريب، إذا انتهك المواطنون القواعد الرامية لاحتواء الفيروس.

وفي تصريح له قبيل فرض قيود على مستوى البلاد لكبح تفشي الفيروس، قال نمكي: “هذه هي الفرصة الأخيرة لكي يتعافى نظامنا الصحي، وإذا أهمل الناس فسوف نخسر اللعبة وتصبح الوفيات بالألوف. هذه هاوية يصعب الهروب منها”.

وكانت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن الوفيات اقتربت أيضا من بلوغ رقم قياسي خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تسجيل 482 وفاة، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 42461.

 

المصدر: “رويترز”

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close