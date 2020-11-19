آل سيد لايج الغوالب الموسوية

بقلم / مجاهد منعثر منشد

اشتهروا في محيط قرى خفاجة / قضاء الغراف/ بالسادة آل سيد لايج . والشهرة الاوسع في عموم العراق السادة المفضل الدخيلي , إذ أن جدهم السيد إبراهيم بن السيد موسى بن ورد بن فرج , شقيق السيد دخيل(1) بن موسى .

والسيد إبراهيم هوعم السيد مفضل بن فرج بن السيد دخيل , أذن شهرة المحيط وموطن السكن في سلف الطوينات / قرية آل حواس هي الأصح من ناحية تسلسل أسماء الأجداد .

إنّ هذه الأسرة العلوية الموسوية كان جدها الفقيه السيد لايج متوطنا في سلف الطلاحبة / خفاجة ودرس في حوزة الحلة ثم الحوزة العلمية في النجف الأشرف . وهذا تسلسله النسبي : السيد لايج بن علي بن حسين بن إبراهيم بن موسى بن ورد بن فرج بن محمد أمين بن سعد بن يعقوب بن سعيد بن غالب (2) بن شمس الدين بن قمر الدين بن بدر الدين بن بهاء الدين بن جمال الدين بن شرف الدين بن فائز الدين بن شهاب الدين بن نور الدين بن بدر الدين بن حسن الاستدرجاني بن عيسى بن محمد بن أحمد جمال الدين بن أبو القاسم موسى بن أحمد بن عبد الله بن محمد الأعرج بن أحمد بن موسى المبرقع بن الإمام محمد الجواد بن الإمام علي الرضا بن الإمام موسى الكاظم بن الإمام جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر بن الإمام علي زين العابدين بن أبي عبد الله الإمام الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب .

أعقاب الفقيه السيد لايج من الأولاد : السيد هاشم والسيد جعفر والسيد كاظم والسيد محمد.

أولا: الخطيب السيد هاشم (ت 1945م) بن السيد لايج

كان في عام 1900م يتردد على قربة آل حواس للتبليغ الديني ولوجود السوق (3)عندهم في حينها الذي يعتبر مركزاً تجارياً وثقافيا ويضم خليط من القوميات والطوائف الأخرى.

حظي السيد هاشم باحترام وتقدير شيخ سلف الطوينات الشيخ عيسى آل حواس , فكان السيد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعمل الخير .

كانت للحاج عيسى مقاطعات وأراضي زراعية بمساحات واسعة في ذلك الوقت بمنطقة الرجه وهي أرض خصبه خيرها وفير(4).

هذه الأرض عليها منازعات وغلبت الاطماع على العشائر المجاورة لها . وتتكرر التجاوزات على حدودها , فكأن سيد هاشم يتدخل لحل تلك التنازعات وفك الاحتقان . وبحكمة وذكاء من الشيخ عيسى قام بإعطاء السيد هاشم الاراضي الحدودية مع آل حواس . ومن أهم تلك الأراضي حبل يسمى الكرام(5).

وبعد أن وهبه الشيخ عيسى تلك الأراضي زوجه شقيقته ,فأنجبت له :السيد نوري والسيد عباس والسيد أمين والسيد علي.

فأعقب الخطيب السيد نوري(1932ـ ت 1988م) بن هاشم بن لايج , من الاولاد : محمد وأحمد .

أما أعقب السيد محمد بن السيد نوري هم كل من : جاسم وباسم ومهند وأزهر .

وعقب السيد أحمد بن السيد نوري هم : مؤمل وعلي.

وأعقب الخطيب الحسيني السيد أمين بن هاشم ولدا واحدا هو المرحوم يحيي الذي لم يعقب . والسيد أمين كان يجسد دور الإمام الحسين (ع) في تمثيل البراز في كل محرم عند قرية آل حواس.

أما السيد عباس بن السيد هاشم بن السيد لايج , لم يعقب من الأولاد أصيب بمرض وهو شاب .

والخطيب الحسيني السيد علي بن السيد هاشم بن لايج ,أعقاب ولدين : حسين وحسن ولهم أعقاب من الاولاد .

ثانيا : السيد جعفر بن السيد لايج . وسيم وشجاع وكريم يرفع الآذان في أوقاته بحنجرة صافية .

ثالثا : السيد محمد بن السيد لايج , أعقب من الأولاد : غالب وطالب وجاسم وقاسم وعدنان. والسيد محمد يسكن مع سلف الطلاحبة / خفاجة .

رابعا : السيد كاظم بن السيد لايج , له من الأبناء : السيد سعدون ويسكن بغداد , والسيد خيون يسكن قضاء الغراف . والسيد كاظم كان يسكن مع سلف آل سعيد / خفاجة .

أسرة السادة آل لايج بينها وبين الطوينات / آل الحواس مصاهرة وذكرنا تزوج السيد هاشم من شقيقة الحاج الشيخ عيسى الحواس (6).

والسيد هاشم بن السيد لايج عميد هذه الآسرة العلوية الجليلة , شيد مضيفه في العشيرة المذكورة ولازال إلى يومنا هذا , تجتمع الناس فيه عصر كل يوم لشرب القهوة والكرم وهو مأوى للضيوف وحل المشاكل والمنازعات العشائرية . وبعد وفاة السيد هاشم كان يدير المضيف أولاده السيد نوري والسيد أمين , وكان السيد نوري بن هاشم معروف بدماثة الخلق والتواضع والكرم والسخاء ومصلح لذات البين . ويذكر أنّه تعرض لحادث سير أثناء ذهابه لفصل عشائري في محافظة السماوة , فجاءت عشيرة بني حجيم لمضيفه كون المتسبب بالحادث منهم , رحب بالقادمين وأكرمهم ورفض أخذ الديه والفصل العشائري معتبرا الحادث قضاء وقدر(7).

أن القائمين اليوم على خدمة مضيف هذه الآسرة الفاضلة هم أولاد ذلك السيد الجليل وهم كل من :السيد محمد والسيد أحمد وأولادهم.

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الهوامش

(1)السيد دخيل في وقتنا المعاصر له مرقد يبعد عن مدينة الناصرية 19 كم . سميت الناحية باسمه وهو فقيه ولد في مدينة الحلة ، هاجر من الحلة قاصدا مدينة الكوفة بصحبة ولده الوحيد السيد فرج واستقر فيها فترة ثم ارتحل عنها باتجاه جنوب العراق وحط به الرحال في مدينة العرجاء في حينها , وأتجه من منطقة الجزائر إلى دكة العبد ((دجة العبد)). ولعقبه الوحيد السيد فرج ثلاثة أبناء هم مفضل وإبراهيم ومحمد.

أما أخوة السيد دخيل من الأشقاء , فهم : السيد إبراهيم والسيد عيسى . ويتفرع من سيد إبراهيم السادة آل لايج . ومن السيد عيسى يتفرع السادة البو شكة والبو كطفة .

(2)السيد غالب الذي تنتسب إليه السادة الغوالب.

(3)سوق (سويج الغراف ) مر بعدة تسميات , سويج آل حواس وسويج دجة وسويج الطبرية وسويج صكبان .

(4)كانت الناس تسميها الكرام. وتمتد من منطقة الحمزة وينتهي قرب قرية آل بوسعد وبالتحديد آل بو عيد.

(5)الكرام تمتد من الطوينات مروراً بآل حواس وتفصل بني ركاب عن الطوينات وتفصل الرويشد عن الجواربن وتفصل آل بو سعد عن آل بو شهاب جماعة الرجه أي أنها حدود فاصله بين خفاجة وعشيرة آل بوسعد.

(6)السيد حسين بن السيد علي بن السيد هاشم متزوج من بنت الشيخ الحاج ذياب عيسى الحواس .وكذلك في الوقت المعاصر تزوج وليد آل طالب آل كاظم ال جاسم آل حواس من العلوية بنت السيد أحمد بن السيد نوري .

(7)حضر هذا الفصل العشائري في العام 1988م السيد خضير السيد خلف والعلامة السيد قاسم السيد هجر المفضل وسلف الطوينات المرحوم الشيخ محمد ذياب الخفاجي .