الأنواء: الخميس والجمعة غائمان والسبت أمطار غزيرة

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، أمس أن أمطارًا غزيرة ستهطل في 4 محافظات يوم السبت المقبل.

وأصدرت الهيئة تقريرا تلقته (المدى) أوضحت فيه “المنخفض الجوي الذي تتأثر به البلاد خلال يومي الخميس والجمعة نتيجة المنخفض الجوي القادم من البحر الأحمر، ليكون الطقس في عموم البلاد غائمًا مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة منها”.

يتوقع يوم السبت القادم ــ بحسب التقرير ــ اندماج هذا المنخفض مع منخفض جوي آخر من البحر المتوسط ليسبب بتساقط أمطار متوسطة الشدة في أماكن متعددة من البلاد.

وستكون الأمطار غزيرة في الاقسام الشرقية من البلد وعدد من المحافظات (السليمانية في حلبجة، ديالى، الكوت، العمارة) مع حدوث عواصف رعدية ومن المحتمل أن تشهد بعض المناطق حدوث سيول فيها لغزارة الأمطار. ونوه التقرير إلى أن “المنخفض سوف ينحسر تدريجيًا يوم الأحد الموافق 2020/11/22 وابتداء من الأقسام الغربية”.

يشار إلى أن “الهيئة العامة للأنواء الجوية مستمرة بمتابعة التغيرات المناخية وحالات الطقس وفق معايير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية”.