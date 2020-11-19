التبعية القاصعة!!

القَصْعُ: ضم الشيئ على الشيئ.
ما يدور في واقعنا أمر غريب ومعيب ومخيّب للطموح , ويتمتع بتبعية قاصعة , وذيلية مقرفة , ونفي لمعاني الوجود الذاتي والموضوعي , ونسف للعزيمة ومحق لإرادة الحياة.
فأين المصلحة الوطنية , والسيادة والعزة والكرامة؟!
أين القيم والأخلاق والفضيلة وتقرير المصير؟!
الشعوب الحرة الأبية لا تربط أوضاعها وتغيرات أحوالها بتبدلات الأنظمة السياسية في أية دولة في الدنيا مهما تعاظمت قوتها , وإنما تتفاعل مع القِوى وفقا لمقتضيات مصالحها , وآليات تنمية قدراتها وتطورها.
فماذا تُسمي دولا تريد دولا أخرى أن تكون لها ” بيبي ستر” , أو ” جليسة أطفال”؟!
إذ يبدو أن العديد من دول المنطقة لديها نزعة الإعتماد على “بيبي ستر” , ولهذا تسابقت نحوها العروض وبأسعار باهضة , وبخدمات تؤكد ديمومة العمل وتطويره , وتعويق قدرات تلك الدول , وتحويلها إلى محميات , وموجودات لا يمكنها الحياة دون الإعتماد التام عليها.
فلكل دولة “بيبي ستر” , وما أدراك ما يدور في دهاليز الدول , وما تفعله “بيبي ستر” , بالذين تتعهد رعايتهم وحمايتهم , ودفع الشرور عنهم , وفي أغلب الأحيان , تتحول إلى مفترسة لوجودهم , ومصادرة لممتلكاتهم , ومتطفلة على ثرواتهم , وهذا مصير التابعين للآخرين.
ويتأكد السلوك بمشاعر الخوف والقلق من نتائج إنتخابات رئاسية في هذا البلد أو ذاك , وكأن هذه الدول لا يمكنها أن تبقى من غير ” بيبي ستر” , وتلك عاهة شعوب لا تريد أن تكون!!
د-صادق السامرائي
8\11\2020