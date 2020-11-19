التحالف الدولي يعزي الضحايا: خارجون عن القانون يقتلون العراقيين

تقدم التحالف الدولي بالعزاء لأسر المتضررين من القصف الذي طال المنطقة الخضراء وبعض مناطق بغداد ليلة الاربعاء، واصفًا الجماعات التي تقتل “العراقيين” بـ”الخارجة عن القانون”.

وقال المتحدث باسم عملية العزم الصلب التابعة للتحالف الدولي واين ماروتو في تغريدة له على منصة (تويتر): نرسل تعازينا للمتضررين من هجوم بغداد.

وأضاف: هذا مثال آخر على قيام الجماعات الخارجة على القانون بقتل إخوانهم العراقيين وإلحاق الضرر بمن يسعون إلى السلام.

وتابع: نواصل دعم الحكومة العراقية، بناءً على طلبهم، في السعي لتحقيق الاستقرار والأمن في العراق.

وفي وقت سابق نفى التحالف الدولي أن يكون القصف الذي استهدف المنطقة الخضراء مساء الثلاثاء قد أوقع إصابات في صفوفه، مؤكدًا أنه استهدف قاعدة عراقية.

وقال المتحدث باسم عملية العزم الصلب التابعة للتحالف الدولي واين ماروتو في تغريدة مقتضبة يرد بها على تغريدة لخلية الإعلام الأمني: الهجوم استهدف قاعدة عراقية دون وقوع إصابات بين قوات التحالف.