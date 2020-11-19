الرئيس بارزاني معزياً برحيل محافظ أربيل : خسارة كبيرة .. فقدت احد ابنائي

عزا الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم الأربعاء ، بوفاة محافظ أربيل د.فرست صوفي ، واصفاً وفاته بـ” الخسارة الكبيرة” .

عزا الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم الأربعاء ، بوفاة محافظ أربيل د.فرست صوفي ، واصفاً وفاته بـ” الخسارة الكبيرة” .

الرئيس بارزاني قال في برقية تعزية بالمناسبة ، “لقد آلمني واحزنني كثيراً نبأ وفاة محافظ أربيل د.فرست صوفي ” ، مضيفاً ” كان الراحل نموذجاً للكفاءة والإخلاص والنزاهة ، كما كان كادراً وطنياً ونشطاً تمكن خلال فترة قصيرة من اثبات نفسه وان يملك قلوب الجماهير”.

الزعيم الكوردي ، أضاف بالقول ان ” خسارة شاب مخلص مثل د.فرست خسارة كبيرة ” ، مردفاً ” لقد فقدت احد ابنائي”.

وتابع الرئيس بارزاني ” نعزي انفسنا وعائلة وذوي المرحوم د.فرست وكل رفاقه في الحكومة والمحافظة وكل مواطني أربيل وادعو الله العلي العظيم ان يسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان”.

وكان محافظ أربيل فرست صوفي، توفي فجر اليوم الاربعاء، عن عمر ناهز 42 عاما جراء اصابته بمضاعفات فيروس كورونا.

وتوفي صوفي خلال تلقيه العلاج من مضاعفات الفيروس ، في مستشفى ميموريـال في تركيا الذي نقل اليه مؤخراً .

ومن المقرر ان يعاد جثمانه الى العاصمة أربيل غداً الخميس ليوارى الثرى في مقبرة الشيخ احمد شرق العاصمة