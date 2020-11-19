رئيس أتلتيكو يفتح باب العودة أمام غريزمان

طالب إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد المنتخبات الوطنية بضرورة فرض مزيد من السيطرة على اللاعبين خلال فترات التوقف الدولي، لتجنت إصابتهم بفيروس كورونا.

وكشف سيريزو عن آخر كلماته لأنطوان غريزمان قبل رحيله إلى برشلونة.

وقال سيريزو في تصريحات لإذاعة كادينا سير الإسبانية: “على المنتخبات الوطنية أن تضحي مثلما ضحت الأندية، وتتمتع بقدر أكبر من السيطرة والأمان للحفاظ على اللاعبين”.

وأضاف: “القيام برحلة من مدريد إلى برشلونة ليست في خطورة رحلة تستغرق 13 ساعة إلى البرازيل أو أوروجواي”.

وتابع: “عار ما شاهدناه من صور للاعبي أوروجواي في حفلة شواء، ودون قناع”.

وأكمل: “نحن نتحكم في اللاعبين قبل وبعد المباريات والحصص التدريبية، منعًا لإصابتهم بفيروس كورونا، عار ما تفعله المنتخبات. الخاسرون هم الأندية”.

وعن لويس سواريز، قال سيريزو: “أثق أن بإمكانه تسجيل ما بين 20 و 25 هدفا خلال الموسم”.

وعن جواو فيليكس، صرح: “كان مطلوبًا في العديد من الفرق الأوروبية الكبرى، وضعنا رهانا كبيرا عليه، لأنه يمكن أن يكون نقطة مهمة جدا في مستقبل أتلتيكو”.

أما بالنسبة لرحيل أنطوان غريزمان إلى برشلونة، فعلق قائلًا: “عندما غادر غريزمان، أخبرته أنني أتمنى من كل قلبي أن يعاملوه ويحبوه كما كان وضعه في أتلتيكو، لكنه وجد برشلونة في وضع صعب”.

وفتح الباب أمام عودة النجم الفرنسي للأتليتي، فقال: “الحياة تأخذ الكثير من المنعطفات”.

وأتم: “الشيء الوحيد المؤكد هو أن سواريز وعدة لاعبين آخرين لن يكونوا قادرين على اللعب ضد برشلونة يوم السبت”.