رئيس إقليم كوردستان : فرست صوفي كان شخصية كفؤة ومخلصة

عزّى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بوفاة محافظ العاصمة أربيل فرست صوفي، واصفاً إياه بالشخصية الكفؤة والمخلصة.

وقال نيجيرفان بارزاني في برقية تعزية “نعرب عن حزننا وتعازينا بوفاة محافظ أربيل الدكتور فرست صوفي، ونتقدم بخالص التعازي لأسرته وذويه وجميع أهالي محافظة أربيل وكوردستان”.

مضيفاً ، أن فرست صوفي لعب، في وقت مبكر من حياته ، دوراً مهماً في صفوف اتحاد طلبة كوردستان، وكان برلمانياً فاعلاً وقانونياً مختصاً، ومتفانياً ونزيهاً ووطنياً ومخلصاً، وهو ما جعله شخصية محبوبة وجماهيرية.

وتابع “بعد توليه منصب محافظ أربيل، كان شخصية مخلصة جداً في حل مشاكل المواطنين، وكان لديه الكثير من المشاريع في جميع مناطق أربيل، وللأسف لم يمهله الموت لتقديم المزيد من الخدمات لأربيل وإقليم كوردستان”.

وجاء في برقية التعزية “نسأل الله جل في علاه أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.. وإن عمل وإخلاص الدكتور فرست صوفي سيظل دائماً في ذاكراتنا”.

وكان محافظ أربيل فرست صوفي، توفي فجر اليوم الاربعاء، عن عمر ناهز 42 عاما جراء اصابته بمضاعفات فيروس كورونا.

وتوفي صوفي خلال تلقيه العلاج من مضاعفات الفيروس ، في مستشفى ميموريـال في تركيا الذي نقل اليه مؤخراً .

ومن المقرر ان يعاد جثمانه الى العاصمة أربيل غداً الخميس ليوارى الثرى في مقبرة الشيخ احمد شرق العاصمة .