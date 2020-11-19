رئيس حكومة إقليم كوردستان معزياً بوفاة محافظ أربيل : كرّس جل حياته في خدمة الوطن والناس بلا كلل

عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر/ تشرين الثاني ، بوفاة محافظ أربيل الدكتور فرست صوفي.

وقال مسرور بارزاني ” ببالغ الأسى والحزن العميقين ، تلقينا نبأ وفاة محافظ أربيل فرست صوفي ، الرجل الوطني والمخلص والكفوء والذي كرّس جل حياته في خدمة الوطن والناس بلا كلل”.

مضيفاً ” وحين كان عضواً في البرلمان ، دافع بقوة عن عملية الإصلاح، كما أدّى مهامه بإخلاص وتفانٍ، في كل المسؤوليات والمواقع التي تبوأها، وبالأخص كمحافظ أربيل”.

وتابع ” لقد كنتُ شاهداً عن قرب على إخلاصه وتفانيه ونزاهته في خدمة أربيل وإقليم كوردستان عموماً، لذا فإن رحيله آلمني كثيراً، ووفاته خسارة كبيرة لحكومة إقليم كوردستان”.

وأضاف رئيس حكومة إقليم كوردستان ” بهذه المناسبة الألمية، نعربُ عن تعازينا لأسرته الوطنية وشعب كوردستان وأهالي أربيل على وجه الخصوص، سائلين الله عزّ وجلّ أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان”.

وختم “ستبقى ذكرى ومواقف الدكتور فرست صوفي حية وخالدة”.

وكان محافظ أربيل فرست صوفي، توفي فجر اليوم الاربعاء، عن عمر ناهز 42 عاما جراء اصابته بمضاعفات فيروس كورونا.

وتوفي صوفي خلال تلقيه العلاج من مضاعفات الفيروس ، في مستشفى ميموريـال في تركيا الذي نقل اليه مؤخراً .

ومن المقرر ان يعاد جثمانه الى العاصمة أربيل غداً الخميس ليوارى الثرى في مقبرة الشيخ احمد شرق العاصمة