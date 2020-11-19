شاركت في هجوم تل أسقر ضد البيشمركة .. تفكيك خلية “إرهابية” نائمة في كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات، تفكيك خلية إرهابية نائمة في كركوك.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس (19 تشرين الثاني 2020)، “تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية ومن خلال متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك من تفكيك وإلقاء القبض على خلية إرهابية نائمة مكونة من أربعة إرهابيين بمناطق متفرقة من المحافظة”.

البيان أضاف، “تم تأشير مطلوبيتهم على وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية في ما يسمى ديوان الخدمات وديوان الجند تحت كنى (أبو زيد وأبو عزام وأبو زياد وأبو أحمد)”.

ووفقاً للبيان، خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعمليات إرهابية عدة من بينها ما تسمى غزوة تل أسقر عام 2015 ضد قوات البيشمركة وغزوة الضباب في محافظة كركوك، لافتاً إلى، إيداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.