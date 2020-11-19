قيادي كردي محذرا المركز من “أسوأ سيناريو” مع ذكرى مقتل سليماني والمهندس

حذرّ القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، من “أسوأ سيناريو” قد تشهده بغداد مع حلول الذكرى السنوية الأولى على مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس.

وقال زيباري في تغريدة له على “تويتر” إن “الهجمات الصاروخية التي استهدفت المنطقة الخضراء في بغداد مؤخرا هي تصعيد خطير من قبل الجماعات المسلحة”.

واضاف “سيأتي الأسوأ في الذكرى السنوية الأولى بمقتل الجنرال قاسم سليماني، وابو مهدي المهندس في الثالث من كانون الثاني”، مشيرا الى ان “الحكومة العراقية ينبغي أن تكون مستعدة لأسوأ سيناريو”.

واغتيل سليماني، مطلع كانون الثاني الماضي، بضربة جوية أمريكية قرب مطار العاصمة العراقية بغداد برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس وعدد من رفقائهما.