محافظة بغداد تعلن اكمال  تمويل رواتب شهري تشرين الأول والثاني

أعلنت محافظة بغداد ، الخميس 19-11-2020، تعلن اكمال تمويل رواتب شهري تشرين الأول والثاني

وقالت المحافظة في بيان انها تعلن اكمال تمويل رواتب شهري تشرين الاول و تشرين الثاني لموظفي ديوان المحافظة والمديريات والدوائر المرتبطة بها، داعية الدوائر والمديريات المتابعة مع المصارف لغرض اكمال عملية دفع الرواتب لجميع الموظفين.