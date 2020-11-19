محافظة بغداد تعلن اكمال تمويل رواتب شهري تشرين الأول والثاني
أعلنت محافظة بغداد ، الخميس 19-11-2020، تعلن اكمال تمويل رواتب شهري تشرين الأول والثاني
وقالت المحافظة في بيان انها تعلن اكمال تمويل رواتب شهري تشرين الاول و تشرين الثاني لموظفي ديوان المحافظة والمديريات والدوائر المرتبطة بها، داعية الدوائر والمديريات المتابعة مع المصارف لغرض اكمال عملية دفع الرواتب لجميع الموظفين.
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