محافظ الأنبار: شركات عراقيَّة ستُدير ساحات التبادل في منفذ عرعر

كشف محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، الخميس، عن الاتفاق مع الجانب السعودي على إدارة ساحات التبادل في منفذ عرعر الحدودي من قبل شركات استثمارية عراقية لتوفير فرص عمل.

وافتتح كل من العراق والسعودية، امس الاربعاء، منفذ عرعر الحدودي بشكل رسمي، بينما اناب وزير الداخلية عثمان الغانمي عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الدليمي في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية ان “منفذ عرعر سيكون من اهم المنافذ التجارية ومن المؤمل ان تدخل عبره قريبا كميات كبيرة من المواد والبضائع التي يحتاج اليها العراق”.

وبعد افتتاح المنفذ وصلت 15 قافلة من المملكة العربية السعودية محملة بالمعدات الطبية، مقدمة من مركز الملك سلمان إلى الحكومة العراقية لمواجهة جائحة كورونا.

واضاف الدليمي ان ساحات التبادل التجاري ستوفر الالاف من فرص العمل للشباب خاصة في المناطق الفقيرة القريبة”.