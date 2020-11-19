مفوضية تطالب بحل وزارة الهجرة ردًا على إغلاق المخيمات

قدمت مفوضية حقوق الانسان، مقترحا بحلّ وزارة الهجرة والمهجرين، ودمج موظفيها بوزارات خدمية أخرى. وقال عضو المفوضية علي البياتي في تغريدة على منصة (تويتر):

“بما أن الحكومة العراقية قد قررت اغلاق جميع مخيمات النازحين، ولكون دور وزارة الهجرة والمهجرين يتعلق بالنزوح حصرًا، ولتقليل النفقات الحكومية حسب متطلبات الأزمة المالية الحالية، نقترح حل وزارة الهجرة ودمج موظفيها مع وزارات خدمية أخرى أسوة بالوزارات التي تم حلها سابقًا”.

وسبق ان أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عودة 89 أسرة نازحة بواقع 393 فردًا من مخيمات محور الخازر، إلى مناطقهم الأصلية في محافظة نينوى.

وبحسب وزارة الهجرة والمهجرين، فإن العائدين سيحصلون على مساعدات غذائية لمدة عام في مناطقهم الأصلية، كما سيحصلون على بدل من الوزارة، كما تؤكد الوزارة أن النازحين يعودون إلى ديارهم “طواعية”.

وتدشن الوزارة خطة لاعادة جميع النازحين وافراغ المخيمات وهو اجراء تعارضه مفوضية حقوق الانسان كونه يتعارض مع مبدأ “العودة الطوعية”.