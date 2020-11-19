نشيد السادس : ” العزيمة و الإيمان “. احتفالا بفتح الكركارات المبين ، نونبر 2020

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Abdelmajid Moumer <[email protected]>

Wed 11/18/2020 6:10 PM

تحية طيبة ؛

احتفالا بفتح الكركارات المبين و تخليدا لذكرى انتهاء نظام الوصاية والحماية الفرنسية وبزوغ فجر الحرية والاستقلال.

تتشرف المجموعة الفنية التابعة لتيار ولاد الشعب أن تشارككم أفراح الملاحم الوطنية للمملكة المغربية الشريفة. و ذلك من خلال هذه الأغاني الوطنية :

نشيد السادس : ” طبعك العزيمة و الإيمان “.

https://www.youtube.com/watch?

نشيد : “هذا يوم سعيد .. إفريقيا هي الأم”



كلمات و ألحان : عبد المجيد مومر الزيراوي.

إعداد :

المجموعة الفنية التابعة لتيار ولاد الشعب.

دامت لكم الأفراح و المسرات

# الصحراء المغربية