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نشيد السادس : ” العزيمة و الإيمان “. احتفالا بفتح الكركارات المبين ، نونبر 2020

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Abdelmajid Moumer <[email protected]>
Wed 11/18/2020 6:10 PM
تحية طيبة ؛
احتفالا بفتح الكركارات المبين و تخليدا لذكرى انتهاء نظام الوصاية والحماية الفرنسية وبزوغ فجر الحرية والاستقلال.
تتشرف المجموعة الفنية التابعة لتيار ولاد الشعب أن تشارككم أفراح الملاحم الوطنية للمملكة المغربية الشريفة. و ذلك من خلال هذه الأغاني الوطنية :
نشيد السادس : ” طبعك العزيمة و الإيمان “.
https://www.youtube.com/watch?
نشيد : “هذا يوم سعيد .. إفريقيا هي الأم”

كلمات و ألحان : عبد المجيد مومر الزيراوي.
إعداد :
المجموعة الفنية التابعة لتيار ولاد الشعب.
دامت لكم الأفراح و المسرات
# الصحراء المغربية

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