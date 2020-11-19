واشنطن: ميليشيات إيران الخارجة عن القانون تقف وراء القصف الصاروخي في بغداد

أكدت السفارة الأمريكية لدى العراق، مساء اليوم الأربعاء، أن ميليشيات إيران الخارجة عن القانون تقف وراء القصف الصاروخي في بغداد، مساء الثلاثاء، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف المدنيين.

وقالت السفارة عبر تويتر: «تدين حكومة الولايات المتحدة بشدة الهجوم الصاروخي الذي وقع أمس في بغداد وأسفر عن مقتل طفلة عراقية وإصابة مدنيين آخرين»، وأضافت «لقد اطلعنا على تقارير تفيد بأن الميليشيات المدعومة من إيران تقف وراء الهجوم».

وأكد البيان، أن «الميليشيات الخارجة عن القانون المدعومة من فيلق القدس الإيراني تستمر في زعزعة استقرار العراق وقتل المواطنين العراقيين وتهديد سيادة العراق».

ودعا البيان حكومة العراق إلى «اعتقال ومحاسبة أولئك الذين يواصلون ارتكاب أعمال العنف ضد الدولة العراقية».

وأطلقت 7 صواريخ ليلة أمس على السفارة الأمريكية في بغداد، ما أسفر عن مقتل طفلة وإصابة 5 مدنيين آخرين، فيما وجهت أصابع الاتهام إلى الميليشيات الموالية لإيران.