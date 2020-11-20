أفاعـيك تتمايل
ميسون نعيم الرومي
ابحث فتش … يالـعيـّـار
إحيـايـَـه امراگصهـم … محتار؟
ع الحبل اوتـمشي اوتتبختر!
تتمسكن واتضم الاســــرار
***
خليك امدلل … متونس
امن أمريكا اللندن دوّار!!
من مصر اوأردن وافرنـسه
عَ الرنـّه انكمل المشـوار
تستجدي اوتطلبلك عونه
بوگ امتلتل عِـد اشرار
***
الشعب امحسّــر لو جايع
راتب واحـدكم (مليار)-
اكروش اتهدلت يا ظالم
چنتوا اتجدون الدولار
***
اقصور او ذهب او سيارات
بسكوت ابگدهن (للجار) –
چذاب اتقشمر بالناس
اتواعد بوعود اكبار
***
شبان ابلادي الأحرار
ابخسه اضربتوهم بالنار
طرف الثالث؟ … يا أطراف!
يلحگـكم تاريخ ابعار
***
سممتوا الگيعان.. اوماي
بالجوع اوهجمان الدار
اعراق اللي صار التال
چنـَّه الأول .. إحنه أحرار
***
أفاعي … امرافگهن دومك
متـعلـّم منـهن … غـَـدار!
تحـقـيـقات ! امشكـَّل لـجنـه
مزمارك يـعزف گـيـتـار
***
ما مليت اعراقي الـصابـر؟
اولادك هـجـّـوا طشـــار
ليوين ابصگعـات امحـمـَّـل
إنت النـور …. انت الأنوار
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نوفمبر / 2020
ســـــــــــــــــــــــــــتوكهولم
أفاعـيك تتمايل
أفاعـيك تتمايل