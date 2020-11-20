أفاعـيك تتمايل

ميسون نعيم الرومي

ابحث فتش … يالـعيـّـار

إحيـايـَـه امراگصهـم … محتار؟

ع الحبل اوتـمشي اوتتبختر!

تتمسكن واتضم الاســــرار

***

خليك امدلل … متونس

امن أمريكا اللندن دوّار!!

من مصر اوأردن وافرنـسه

عَ الرنـّه انكمل المشـوار

تستجدي اوتطلبلك عونه

بوگ امتلتل عِـد اشرار

***

الشعب امحسّــر لو جايع

راتب واحـدكم (مليار)-

اكروش اتهدلت يا ظالم

چنتوا اتجدون الدولار

***

اقصور او ذهب او سيارات

بسكوت ابگدهن (للجار) –

چذاب اتقشمر بالناس

اتواعد بوعود اكبار

***

شبان ابلادي الأحرار

ابخسه اضربتوهم بالنار

طرف الثالث؟ … يا أطراف!

يلحگـكم تاريخ ابعار

***

سممتوا الگيعان.. اوماي

بالجوع اوهجمان الدار

اعراق اللي صار التال

چنـَّه الأول .. إحنه أحرار

***

أفاعي … امرافگهن دومك

متـعلـّم منـهن … غـَـدار!

تحـقـيـقات ! امشكـَّل لـجنـه

مزمارك يـعزف گـيـتـار

***

ما مليت اعراقي الـصابـر؟

اولادك هـجـّـوا طشـــار

ليوين ابصگعـات امحـمـَّـل

إنت النـور …. انت الأنوار

—————————————-

نوفمبر / 2020

ســـــــــــــــــــــــــــتوكهولم