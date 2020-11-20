إنتشار صورة لـ نسرين طافش بفستان الزفاف تثير الجدل حول زواجها رسمياً!

تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي صورة للممثلة السورية نسرين طافش ظهرت فيها مرتديةً فستان الزفاف، وهو الامر الذي أثار جدلاً واسعاً حول إحتفالها بزواجها، خاصةً انها كانت كشفت في الفترة الأخيرة عن إرتباطها بشخص لم تكشف عن هويته وإستعدادها للزواج رسمياً.

وبعد الكثير من التعليقات حول الصورة وحقيقتها، أكد الكثيرون أنها قديمة، وذلك واضح من ملامح طافش التي تغيّرت بين الأمس واليوم.

وكانت أشارت طافش في حديث خاص “للفن”، إلى تواجدها في الإسكندرية في مصر، لتصوير مشاهدها في فيلم “للإيجار”، وكان التصوير قد بدأ قبل يومين.

يذكر أن الفيلم من بطولة خالد الصاوي ،محمد سلام، جيهان خليل ،ياسر الطوبجي، عصام السقا وهايدي رفعت، وإنتاج محمد دياسطي، ومحمد الحمادي، من إخراج وتأليف إسلام السيد بلال، ومدير تصوير رامي سالم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويق كوميدي عن الوحدة والعزلة حول شخصية قبطان علي المعاش بمدينة الإسكندرية والذي يعرض شقته للإيجار.