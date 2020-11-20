الاختراع العلمي وسبل الاستفادة منه!

الكاتب والباحث

مهند محمود

لايخفى عليكم ان العراق اصبح في مؤخرة الدول في دعم البحوث العلمية والاختراعات لكن في هذه المقالة سأوضح طرق الاستفادة لمن لم يستطيع العمل على انشاء اختراعه فيستطيع بيع اختراعه الى الشركات التي تدعم الاختراعات في كثير من دول العالم.

بعد الازمة الاقتصادية التي سيطرت على دول العالم عموما وعلى العراق خصوصا اصبح من الواجب علينا الاستفادة من افكارنا الكثير منا يمتلك بعض الافكار في رأسه لكن اغلب الناس يخجل من طرحها؛ لاتخجل من فكرتك فقد تكون اختراعاً مذهلاً لم يولد العالم من رحم امه مخترعاً فقد تعلم من الحياة صناعة البحوث، اذكر في احدى المرات اثناء مناقشتي بخصوص بحث جلست في احدى الدوائر الحكومية الخدمية بإنتظار اللجنة التي ستقابلني فسألني معاون المدير عن اختراعي الذي كان عبارة عن ماكنة تدوير زيت المحركات واثناء انتهاء الكلام مع معاون المدير كان يجلس اربعة عمال تنظيف بان عليهم التعب وملابسهم المتسخة سالني احدهم لماذا لاتجعل مكائن سحب المجاري تعمل من غاز المجاري بدلا من تشغيل مولدات وصرف كاز هنا تفاجئت من عقل هذا العامل وسالت نفسي اين دفنت في هذا العمل ونسيت عقلك صحيح كانت الفكرة في بالي وبدأوا العمل بها في الامارات بواسطة مخترع اماراتي ولكن ان تخرج الفكرة من انسان بسيط جدا هذا يعني ان الكثير من العراقيين يمتلكون عقلية جبارة.

هنا يجب ان نعلم ان المخترع انسان عادي يواجه صعوبة في عمل ما فيصنع ما يسهل عليه هذا العمل

هذا هوه الاختراع هوه عبارة عن صنع الة او عملية او عقار او جهاز كلها تصب في خدمة البشرية الاختراع يتكون من صنع جهاز جديد لم يصنع من قبل او تطوير جهاز وزيادة عملياته الحالتان تسميان اختراعاً.

ان مميزات الاختراع ان يكون جديداً لم يصنع من قبل في اي دولة من دول العالم.

ان يكون ذا جدية يعني الاختراع يكون قابل للتطبيق ولايكون خياليا.

ان يكون ذات جدوى فلا يمكن للاختراع ان يكون عديم الفائدة والا فلايسمى اختراعاً.

ان يكون الاختراع ذات جدوى اقتصادية يعني ان يقلل من قيمة النفقات ولايصرف عليه اموالاً اكثر من عمله والا فلايكون اختراعاً

بعد تطبيق الاختراع وصناعته وتجربة النسخة الاولى منه تبدأ هنا الحصول على براءة الاختراع وهية اصدار اجازة تؤيد بأن هذا الاختراع يعود لك ولايمكن ان تسرق الفكرة في الدولة التي استخرجت منها براءة الاختراع.

ثم بعد ذلك تبدأ مهمة التسويق وطرح المنتوج على الشركات المحلية والعالمية لتدر بذلك ذهباً عليك.

من فوائد الاختراع انها بالرغم من المردود المالي الهائل فانك ستكسب رضا الله لان ساهمت بانتاج شيء مفيد للبشرية، وايضا تحصل على رضا الناس عليك،

وايضا سينشر اسمك في المجلات العلمية والمؤتمرات.

فهل بعد هذا كله ستبقى تكتم افكارك وهل ستبقى تعمل بصعوبة بدون اكتشاف شيء يساعدك؟؟