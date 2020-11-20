رئيس ريال مدريد يتفق مع راموس على تجديد عقده لموسمين

ذكر برنامج ”EL LARGUERO“ الإسباني أن ريـال مدريد توصل لاتفاق مبدئي مع قائده المدافع سيرجيو راموس لتمديد عقده المنتهي صيف 2021 حتى 2023، ويتبقى فقط بعض البنود الخاصة بالجانب المالي لإنهاء الاتفاق.

وبحسب البرنامج، فإن رئيس ريـال مدريد فلورنتينو بيريز تحدث مع راموس بشكل شخصي ودون تدخل شقيقه ووكيل أعماله لإنهاء الجدل بشأن قضية تجديد عقده، واتفق الجانبان على الإعلان النهائي قبل نهاية السنة الحالية.

وبمنح راموس عقدا لمدة موسمين، تكون إدارة ريـال مدريد خالفت قواعدها الخاصة باللاعبين فوق 30 عاما، حيث كانت تجدد عقودهم لموسم واحد فقط ، وكانت الإدارة قد خرقت قوانينها مرة واحدة حين جددت عقد البرتغالي كريستيانو رونالدو، حين كان يبلغ 31 عاما.

ويمنح الاتفاق الجديد راموس فرصة البقاء في ريال مدريد حتى بلوغه 37 عاما.

من جهة أخرى، أصيب راموس خلال الشوط الأول من مباراة منتخب إسبانيا أمام ألمانيا، مساء الثلاثاء، وغادر اللقاء في الدقيقة 43.

وبحسب عدة تقارير إعلامية، فإن الإصابة العضلية لسيرجيو راموس ليست خطيرة، وتُنتظر الفحوصات الطبية لتأكيد مدة غيابه عن الملاعب.

وتعتبر الإصابة ضربة قوية للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان ، الذي سيخوض لقاءات قوية بعد الفترة الدولية، حيث سيواجه فياريـال السبت المقبل في الدوري الإسباني، ثم إنتر ميلان منتصف الأسبوع القادم في دوري أبطال أوروبا.

وخرج رافائيل فاران من لقاء منتخب بلاده فرنسا أمام السويد وهو يشعر بانزعاج في كتفه، وهي أخبار بدورها غير جيدة للمدرب الفرنسي.

وحال غياب راموس عن ريال مدريد فإن زيدان سيضطر لإشراك الثنائي فاران وميليتاو، وهو الثنائي الذي كان وراء الهزائم أمام مانشستر سيتي وشاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا.