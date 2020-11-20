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مسرور بارزاني : نجاح كوردستان طويل الامد يعتمد على تنمية مواهب اطفالنا

قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الجمعة ، ان لكل طفل في كوردستان الحق في افضل حياة .

مسرور بارزاني وفي الذكرى السنوية لتبني اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ، كتب في تغريدة على حسابه في تويتر ،  ، ان ” كل طفل في كوردستان له الحق في ان يكون بداية حياته على افضل وجه”.

وأضاف رئيس حكومة إقليم كوردستان ، بالقول ان ” نجاح كوردستان على المدى الطويل يعتمد على قدرة أطفالنا على تنمية مواهبهم”.

وتابع ” في اليوم العالمي للأطفال ، أتوجه بالشكر لاطفالنا وأعضاء الهيئة التدريسية الممتازين والذين يواصلون معاً التغلب على التحديات غير المسبوقة”.

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