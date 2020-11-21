الحكيم يدعو إلى السماح للمراقبين الدوليين بمراقبة الانتخابات المقبلة

دعا رئيس تحالف عراقيون، عمار الحكيم، اليوم السبت (21 تشرين الثاني 2020)، إلى السماح للمراقبين الدوليين بمراقبة الانتخابات البرلمانية المبكرة المقبلة.

وقال الحكيم في كلمة له، إن “المراقبين الدوليين يجب السماح لهم بمراقبة العملية الانتخابية في العراق”، مبيّناً أن “كثيرين يتخوفون من التحالف العابر، ويجب دعم المسار الوطني”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الحكيم في تغريدة له، إن “بعض القوى تعمل باستراتيجية تسقيط الانتخابات واتهامها بالتزوير وتثبيط الناس حتى لا تكون نسبة المشاركة عالية”.

ومن المقرر إجراء الانتخابات المبكرة، في 6 حزيران المقبل، بحسب الموعد الذي حدده رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، فيما دعا إلى مراقبة دولية للانتخابات، لمنع تزويرها، والتلاعب بنتائجها.