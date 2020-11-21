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القبض على اربعة تجار مخدرات في الانبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، عن القاء القبض على اربعة من تجار المخدرات في محافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان “بغية الحد من نشاط عصابات الجريمة المنظمة والقبض عليهم وبعملية نوعية ومعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون الفوج الاول لواء المشاة ٣٩ من القاء القبض على اربعة من تجار المخدرات في محافظة الانبار”.

واوضحت، “حيث تم احالتهم للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٢٨ من قانون العقوبات العراقي”.

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