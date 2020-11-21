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القبض على عصابة لترويج وبيع المخدرات في منطقة الشعلة ببغداد

القت قوة من الشرطة الاتحادية، الجمعة، القبض على تجاري مخدرات بمنطقة الشعلة في بغداد.

وقال بيان للشرطة الاتحادية ان “قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية تمكنت من القاء القبض على شخصين يمارسون الاتجار بالمخدرات بالجرم المشهود في منطقة الشعلة بمدينة بغداد ضمن قاطع مسؤولية اللواء”.

واشار البيان الى ان “العملية تمت بعد ورود معلومة استخبارية دقيقة بتواجد افراد العصابة ضمن حدود هدف مراقب من قبل المصادر العاملة لبيع كمية من المواد المخدرة مختلفة الانواع وضبط بحوزتهم (7 قناني شراب مخدر و9 شريط حبوب مخدرة بالاضافة الى 10 اشرطة مخدرة من احدى الانواع شديدة الخطورة) تم تسليمهم الى جهة الاختصاص لاكمال الاجراءات القانونية بحقهم”.

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