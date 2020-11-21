المعهد القضائي ينظم محاضرات تخصصية في القضاء الدستوري

بغداد / إعلام القضاء

ينظم المعهد القضائي بالتعاون مع كلية القانون في جامعة بغداد محاضرات تخصصية في القضاء الدستوري.

وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء أن ” المحاضرات شارك فيها ثلاثة عشر قاضيا من رؤوساء محاكم الاستئناف وعدد من قضاة الصنف الاول لاعداد كادر قضائي مؤهل للعمل في المحكمة الاتحادية بتشكيلها القادم .

وأضاف أن الدكتور علي الهلالي عميد كلية القانون في جامعة بغداد المتخصص في القضاء الدستوري تولى مهمة الاعداد والقاء هذه المحاضرات التي شملت مواضيع تخص القضاء الدستوري والتطبيقات العملية للمحكمة الاتحادية في القضايا التي عرضت عليها خلال سنوات عمل المحكمة .