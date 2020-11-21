برلماني يطالب الصحة بردع المسؤولين عن الاماكن المزحمة: المستثمرون همهم الربح

انتقد النائب عن كتلة سائرون جواد الموسوي، الجمعة، ادارة المولات والمجمعات التجارية لعدم مراعاتها الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، مطالبا بردعهم، فيما اتهم بالمستثمرون بان همه الربح فقط.

وقال الموسوي في بيان ان “اغلب الاماكن العامة المزدحمة لم تلتزم باجراءات الوقاية كلبس الكمامات والتباعد الاجتماعي فضلا عن التعقيم وقياس درجة الحرارة”، لافتا الى ان “المستثمرين القائمين على المولات والتجمعات همهم الربح وليس حياة الناس”.

واضاف الموسوي ان “وزارة الصحة يجب ان تفعل دورها في فرض قوانين الصحة العامة لتجنب لتفشي فايروس كورونا لدرجة لا تحمد عقباها ويصعب السيطرة عليها خصوصا مع بداية موسم الشتاء وامكانية دخول العراق الى الموجة الثانية للكورونا فايرس وفي ظل عدم انتاج لقاح للجائحة لغاية الان”.

واشار الموسوي الى “ان الالتزام بقوانين الصحة العامة هو لحماية المواطن من الاصابة بكورونا فايروس ووفقا لهذه القوانين تم السماح بأنهاء حظر التجوال وهذا لا يعني اننا تجاوزنا مرحلة الخطر”.

واعرب النائب عن امله في ان “يرى اجراءات رادعة من قبل وزارة الصحة او الجهات الامنية والتنفيذية ضد المخالفين وخصوصا في الامكان التجارية المزدحمة ، وتبقى هذه امنية لاغير”.