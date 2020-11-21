تعليق “مثير” من كلوب على حضور محمد صلاح حفل زفاف شقيقه.. و إصابته بكورونا

علق المدير الفني يورجن كلوب، على حضور النجم محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم في نادي ليفربول، حفل زفاف شقيقه، ما تسبب لاحقًا في إصابته بفيروس كورونا، وتلقيه انتقادات قاسية.

النجم محمد صلاح يعيش أوقاتًا صعبة حاليًا، بعد أن تعرض إلى إصابة بفيروس كورونا، منذ أيام قليلة، أثناء تواجده في معسكر منتخب مصر، في فترة التوقف الدولي، كما وجهت إليه الصحافة البريطانية انتقادات قاسية، حيث اتهمته بعدم تحمل المسؤولية، وخرق قواعد البروتوكول الطبي.

وذكرالمدرب الألماني بقوله في تصريحات أبرزتها صحيفة ليفربول إيكو: “عندما تتحول المسحة الخاصة به إلى سلبية، سنبدأ عملية تأهيله، ليس لدي أكثر من ذلك لقوله”.

وتابع: “كنت في ألمانيا خلال الصيف الماضي، وقام أحد الأصدقاء بتغيير موعد حفل عيد ميلاده من أجلي، حيث حضر 50 شخصًا، ولكنني قررت عدم الذهاب في اللحظات الأخيرة”.

وأضاف: “في بلدان أخرى، يكون هناك المزيد من الضغوطات الاجتماعية، وحفل زفاف الأخوة لحظة خاصة”.

وأتم: “االلاعبون منضبطون، لكن في بعض الأوقات تمضي الأمور كما لا ينبغي”.