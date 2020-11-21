عدنان الظاهر
حزيران 2020
زيتونُ العيونِ
أتوالى أنفاسا
قَفَصاً يتفصّدُ قُضبانا
زيدي رُمّانَ عقيقِ الصدرِ ضَراما
ناقوسٌ يُصغي لهديلِ يمامِ غرامِ
أغواها شيطانُ كنيسةِ أجراسِ
أنْ تقضِمَ حَبَّ مرارةِ فكِّ الأسرِ
مارستُ التحليقَ بعيداً حُرّا
تحليقَ الأُفُقِ العالي
أقفو آثارَ حَمْامِ الشوقِ الشرقي
صُبّي زيتونَ العينينِ لكي أشفى
وأُداري باقي عِلاّتي شيئاً شيئا
فيكِ المرأى والُلقيا والمنأى
وعذابي في لوحِ التكوينِ الصخري
أشتاقُ ـ بلى ـ أشتاقُ كثيرا
وأعودُ أُقلّبُ ما قالَ النجمُ الساقطُ يوما
زيتُكِ يُشفيني طِبّا
من ذبحةِ قلبِ الصدرِوجبرِ كسورِالصبِّ
يهواكِ عليلا
يهواكِ إذا ما قامَ قويّا
عيناكِ الطبُ الشافي نجما إقلاعي
في جَسَدِ الموجِ الضاربِ في جُبٍّ عُمْقا
ضيئي صبرَ البحرِ فإني أعمى يَمّا
أسعى لأُتمّمَ قُرباني نِذرا
صَمْتاً وجلوسا
الوقتُ الراهنُ أشباهُ حِدادِ
ما فاتَ كثيرٌ
وكثيرٌ ما يأتي هل يأتي زِلزالُ ؟
أحدٌ في الدنيا لا يدري
كفكفْ دمعَ الجفنِ الواقفِ حُزْناً في الصفِّ
سلّمْ مِفتاحَ أمانةِ بيتٍ آواكَ طويلا
لمْ تشهدْ حُزْناً فيهِ
أكملتَ وقاومتَ وفسّرتَ كتابَ التأويلِ
وتحمّلتَ السقفَ الواطئَ يغلي صيفا
نجماً يمرقُ في سطحٍ برّاقا
تأخُذكَ الآفاقُ لشأوِ اللاحقِ بالجوقةِ مسحوقا
مكسورَ النجمةِ والخيبةُ في أعلى رأسِ اليأسِ
هذا ما كانَ ولمْ تألفْ إلاّ هذا
فلماذا تجأرُ بالشكوى وتعلِّقُ ثأراً أعناقا ؟
خَففْ غُلواءَ عِنادِ التجديفِ الأعمى
يُغريكَ فتطفو إفراطا
البحرُ جناحُ التحليقِ لشأنٍ ثانٍ
لا يُغني لا يتسربُ أقداحا ..
رائيها محزونٌ
يَهذي سَهْوا
تسقيهِ مُرَّ البحرِ سَراباً ميْتا
وتُمنيهِ ذَهَبَ الكوثرِ والعنبرِ إبريقاً إبريقا
زيتونكِ سيّدتي زيتونُ
وشرابٌ عَسليٌّ مسقيٌّ تينا
يا مَلَكاً في نشوةِ تحضيرِ
خُضّي مَحْملَ نارِ الشوقِ لِما في العِشْقِ
بُنيانُكِ أعلى من شاهقِ بازٍ في الجوِّ
صوتُكِ يهمي موسيقى شَدْوا
حين صلاةِ الغائبِ حُبّاً فجرا
مذمومٌ من يدنو أو يُعلي صوتا.