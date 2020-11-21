لمناسبة نجاحها بالانتخابات اللجنة الاولمبية المصرية توجه تهانيها لنظيرتها العراقية

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

وجهت اللجنة الاولمبية المصرية خطابا رسميا لنظيرتها اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية تضمن تهانيها وتمنياتها بدوام التقدم والتوفيق والنجاح في الفترة القادمة لرفع شأن الرياضة العراقية والعربية على مستوى العالم .

وجاء خطاب اللجنة الاولمبية المصرية المعنون للسيد سرمد عبد الاله رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية مصادقا من قبل المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية وفيما يلي نصه :- السيد سرمد عبد الاله رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية تحية طيبة وبعد

.. يسعدني ان اهدي سيادتكم ارق واطيب تحيات اعضاء مجلس ادارة اللجنة الاولمبية المصرية وتحياتي الشخصية . يشرفني تهنئة سيادتكم واعضاء مجلس ادارة اللجنة الاولمبية العراقية الجدد لمناسبة نجاحهم بالانتخابات لمجلس ادارة اللجنة الاولمبية العرقية الجديد للفترة من 2020 لغاية 2024

أملين لسيادتكم دوام التقدم والتوفيق في الفترة القدامة لرفع شأن الرياضة العراقية والعربية على مستوى العالم

أبواب اللجنة الاولمبية المصرية مفتوحة للرياضيين العراقيين

وفي ذات السياق عبر المهندس شريف العريان الامين العام للجنة الاولمبية المصرية بخطاب رسمي ايضا عن تقديره واعتزازه بأسرة اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية الجديدة التي نالت ثقة الجمعية العمومية في الانتخابات التي جرت في العاصمة العراقية بغداد يوم الرابع عشر من شهر نوفمبر 2020 م الجاري .

واشار الامين العام للجنة الاولمبية المصرية في تصريح صحفي خاص بان ابواب اللجنة الاولمبية المصرية مفتوحة امام نظيرتها الاولمبية المصرية وكافة الاتحادات الرياضية الاولمبية وغير الاولمبية العراقية من خلال المعسكرات التدريبية واللقاءات الثنائية واليطولات الودية وتبادل الخبرات في كافة المجالات لما يعزز العلاقات الرياضية والشبابية بين البلدين الشقيقين

ومن الجدير بالذكر بانه تم استلام الخطابين الصادرين من اللجنة الاولمبية المصرية والمعنونين للجنة الاولمبية الوطنية العراقية من قبل السيد ابراهيم محمد المنسق العام وسيتم ارسالهما الى السيد سرمد عبد الاله رئيس اللجنة الاولمبية العراقية