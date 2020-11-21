هل ستقتحم الخضراء وتحاصر السفارة الأمريكية في ذكرى مقتل سليماني؟

استبعد مصدر أمني، اليوم الجمعة، تكرار سيناريو اقتحام المنطقة الخضراء ومحاصرة السفارة الأمريكية فيها في ذكرى مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، لصعوبة تنفيذ هكذا خطوة نظراً إلى رد الفعل الأمريكي والذي كان قاسياً وانتهى بقتل تلك القيادات بالإضافة إلى إجراءات الحماية التي سوف تتخذها الحكومة لحماية المنطقة الخضراء بشكل عام والسفارة الأمريكية بشكل خاص.

وأوضح المصدر أن «الفعل المتوقع من الميليشيات الموالية لإيران هو قيامها باستهداف السفارة الأمريكية وبعض القواعد العسكرية التي تتواجد بها القوات الأمريكية بالصواريخ كما فعلت خلال الفترة الماضية، وقد تكون هناك توجيهات باستنفار أمني لمنع تلك الهجمات، ولكن على الأرجح لن تستطيع منعها نظراً لوجود تخوف وتعاون من قبل بعض الجهات الأمنية».

لافتاً إلى أن «تحذيرات وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباوي لم تأتِ من فراغ بل جاءت بناءً على معطيات ومعلومات واقعية، والحكومة لديها تخوف فعلي من الأحداث التي قد تحدث في ذكرى مقتل سليماني».

وكان وزيرالخارجية الأسبق هوشيار زيباري قد حذّر الحكومة العراقية من السيناريو الأسوأ مع حلول الذكرى السنوية الأولى لمقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بسبب المليشيات التي أصبحت تتحكم بالمشهد الأمني.