9 غيابات عن تدريبات مانشستر يونايتد قبل مباراة وست بروميتش

شهدت تدريبات مانشستر يونايتد، صباح اليوم الجمعة، عدة غيابات، استعدادًا لمباراة وست بروميتش ألبيون في البريميرليج.

مانشستر يونايتد يستقبل وست بروميتش ألبيون، مساء السبت، على مسرح الأحلام “أولد ترافورد”، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وبحسب شبكة “مانشستر إيفينينج نيوز” البريطانية، فإن 9 لاعبين لم يتواجدوا في تدريبات اليوم، وهم المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني وهاري ماجواير بسبب الإصابة.

وأوضحت الشبكة أنّ جيسي لينجارد إلى جانب سكوت ماكتومناي، فضلًا عن إريك بايلي لم يتواجدوا في التدريبات، بالإضافة لـ أليكس تيليس وفيكتور لينديلوف وماسون جرينوود وماركوس راشفورد.