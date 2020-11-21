Posted on by

9 غيابات عن تدريبات مانشستر يونايتد قبل مباراة وست بروميتش

شهدت تدريبات مانشستر يونايتد، صباح اليوم الجمعة، عدة غيابات، استعدادًا لمباراة وست بروميتش ألبيون في البريميرليج.

مانشستر يونايتد يستقبل وست بروميتش ألبيون، مساء السبت، على مسرح الأحلام “أولد ترافورد”، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وبحسب شبكة “مانشستر إيفينينج نيوز” البريطانية، فإن 9 لاعبين لم يتواجدوا في تدريبات اليوم، وهم المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني وهاري ماجواير بسبب الإصابة.

وأوضحت الشبكة أنّ جيسي لينجارد إلى جانب سكوت ماكتومناي، فضلًا عن إريك بايلي لم يتواجدوا في التدريبات، بالإضافة لـ أليكس تيليس وفيكتور لينديلوف وماسون جرينوود وماركوس راشفورد.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close