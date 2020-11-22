التيـك تـــوك يهدد ثكنــات الجيش

حذرت منظمة غير حكومية مختصة بالأمور التقنية وتكنولوجيا المعلومات من أن أمن العديد من ثكنات الجيش مهدد بسبب “الاستخدام السيئ” لبعض التطبيقات لاسيما تطبيق “تيك توك”.

وطالب “مركز الإعلام الرقمي” بضرورة عدم السماح لأي منتسب في وزارة الدفاع العراقية باستخدام تطبيق تيك توك وتصوير مقاطع من داخل اماكنهم العسكرية.

وأوضحت المنظمة أن “الجماعات الإرهابية” قد تستغل تلك المقاطع المصورة في تنظيم هجمات ضد القوات العسكرية العراقية، مما سيؤدي إلى “إراقة الدم وخسارة الارواح”.

وأكد “مركز الإعلام الرقمي” أن تصوير الجندي بزيه الرسمي مقاطع لثكنات ومواقع عسكرية موضوع آخر ويجب ان يخضع لضوابط امنية وعسكرية.

وأشار الموقع إلى أنه رصد عدة حسابات لمنتسبي الجيش العراقي على تطبيق تيك توك وهم ينشرون مقاطع عن حياتهم اليومية في داخل ثكناتهم العسكرية.