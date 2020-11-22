بغداد تغرق بـ72 ملم من الأمطار!

بغداد/ حسين حاتم

في أول موجة مطر، غرقت أغلب مناطق بغداد وخصوصا مناطق شرقي العاصمة. ورصدت (المدى) غرق العديد من الشوارع الرئيسة ما تسبب بزحام مروري ايضا.

وأكد العديد من سكان مناطق شرقي العاصمة ان المياه دخلت منازلهم. فيما لم تقاوم شبكات صرف المياه سوى دقائق فقط.

وقالت نوارة العقابي لـ(المدى) “آلاف البيوت غرقت والكثير من اصحاب الدخل المحدود توقفت أعمالهم”.

واضافت ان “هذا طبيعي في بلد يُحكم من قبل السُراق، اللذين لم يسرقوا فقط الدم والكرامة والتعليم والاقتصاد والصحة بل حتى المزاج الجيد الذي يرافق المطر”.

بدوره قال ابو نورس لـ(المدى) ان “نعمة المطر تتحول الى نقمة بسبب عدم توافر الخدمات”، مشيرا الى انه “في كل موسم شتوي تتكرر المأساة علينا، فتغرق الشوارع، والماء يدخل البيوت وندخل بانذار”.

سجاد خليفة الذي يسكن في احد المنازل القديمة يقول لـ(المدى) “استيقظت على صوت المطر والرعد ففرحت وقلت ان المطر خير.. نسيت اننا نغرق كل سنة ويتحول المطر علينا بلاء بسبب انعدام خدمات الحكومة”.

واعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية، ان كمية الامطار التي هطلت على العاصمة بغداد تقدر بـ 72.8 ملم.

وذكرت الهيئة في بيان أن “كميات الامطار الساقطة تقاس كل 12 ساعة وهو نظام عالمي متفق عليه في منظمة الارصاد العالمية”.

بدورها، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، استنفار المؤسسات الخدمية والأمنية لدعم جهد أمانة بغداد في مواجهة اختناقات تصريف المياه.