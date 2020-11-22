تنفيذًا لاتفاقية سنجار.. الشرطة الاتحادية تدخل القضاء

كشفت قيادة العمليات المشتركة، أمس السبت، عن مهام قوات الشرطة الاتحادية المرسلة إلى قضاء سنجار. وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي إن “مهمتها الإشراف على الملف الأمني وتطبيق اتفاق سنجار”، لافتًا إلى أن “الفرقة السادسة من قوات الشرطة الاتحادية ستكون مسؤولة عن إدارة الملف الأمني داخل القضاء”.

وأوضح الخفاجي أن “إرسال دفعات جديدة إلى قضاء سنجار يعتمد على الوضع الأمني”، مبينًا أن “العمل بدأ بتطبيق اتفاقية سنجار، الذي يتضمن وجود قوات اتحادية فقط داخل القضاء، ولا توجد أي قوات أخرى لا من البيشمركة ولا غيرها، ولا يرفع إلّا العلم العراقي”.

وتابع أن “الملف الأمني داخل القضاء سيكون بيد القوات الاتحادية سواء من الشرطة أو الأمن الوطني، أما خارج القضاء فسيكون من مسؤولية الجيش”.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أعلن في وقت سابق عن اتفاق يعزز سلطة الحكومة الاتحادية في سنجار على وفق الدستور، وعلى المستويين الإداري والأمني، ويمهد لإعادة إعمار المدينة وعودة أهاليها المنكوبين بالكامل، وبالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان.