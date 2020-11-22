Posted on by

خبير استراتيجي : سحب السفارة الامريكية من بغداد يعني انهيار العملية السياسية

وأوضح الجبوري  ان ” انسحاب السفارة الامريكية يعد بمثابة رسالة من واشنطن تعني ان الحكومة العراقية برئاسة الكاظمي قد فشلت بتوفير الحماية للمنطقة الخضراء التي تعد قلب الحكومة وبالتالي هناك فشل بالعملية السياسية بالكامل” ، موضحاً “لهذا السبب حصل حراك كبير حينما لوح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قبل فترة بسحب السفارة من بغداد”.

وتابع الجبوري ، بأن ” بومبيو قد أوصل تلك الرسالة بشكل مباشر لرئيس الجمهورية برهم صالح وابلغه بان يوصلها لرئيس الحكومة ومجلس الوزراء بان السفارة سوف تسحب في حال فشل الحكومة بوقف الهجمات التي تستهدفها ، وتحجيم دور الميليشيات ، وقد كانت رسالة شديدة اللهجة خارج الاطار الدبلوماسي المعتاد”.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close