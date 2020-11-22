خبير استراتيجي : سحب السفارة الامريكية من بغداد يعني انهيار العملية السياسية

اكد الخبير الاستراتيجي معن الجبوري ، اليوم السبت ، ان انسحاب السفارة الامريكية من العاصمة العراقية بغداد يعني انهيار العملية السياسية في العراق لرمزيتها ولكونها اكبر سفارة في العالم وهي ساندة للسفارات الأوروبية وأخرى عربية بالتالي فان انسحابها يعني انسحاب جميع تلك السفارات.

اكد الخبير الاستراتيجي معن الجبوري ، اليوم السبت ، ان انسحاب السفارة الامريكية من العاصمة العراقية بغداد يعني انهيار العملية السياسية في العراق لرمزيتها ولكونها اكبر سفارة في العالم وهي ساندة للسفارات الأوروبية وأخرى عربية بالتالي فان انسحابها يعني انسحاب جميع تلك السفارات.

وأوضح الجبوري ان ” انسحاب السفارة الامريكية يعد بمثابة رسالة من واشنطن تعني ان الحكومة العراقية برئاسة الكاظمي قد فشلت بتوفير الحماية للمنطقة الخضراء التي تعد قلب الحكومة وبالتالي هناك فشل بالعملية السياسية بالكامل” ، موضحاً “لهذا السبب حصل حراك كبير حينما لوح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قبل فترة بسحب السفارة من بغداد”.

وتابع الجبوري ، بأن ” بومبيو قد أوصل تلك الرسالة بشكل مباشر لرئيس الجمهورية برهم صالح وابلغه بان يوصلها لرئيس الحكومة ومجلس الوزراء بان السفارة سوف تسحب في حال فشل الحكومة بوقف الهجمات التي تستهدفها ، وتحجيم دور الميليشيات ، وقد كانت رسالة شديدة اللهجة خارج الاطار الدبلوماسي المعتاد”.