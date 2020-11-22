خبير استراتيجي : سحب السفارة الامريكية من بغداد يعني انهيار العملية السياسية

وأوضح الجبوري ان ” انسحاب السفارة الامريكية يعد بمثابة رسالة من واشنطن تعني ان الحكومة العراقية برئاسة الكاظمي قد فشلت بتوفير الحماية للمنطقة الخضراء التي تعد قلب الحكومة وبالتالي هناك فشل بالعملية السياسية بالكامل” ، موضحاً “لهذا السبب حصل حراك كبير حينما لوح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قبل فترة بسحب السفارة من بغداد”.
وتابع الجبوري ، بأن ” بومبيو قد أوصل تلك الرسالة بشكل مباشر لرئيس الجمهورية برهم صالح وابلغه بان يوصلها لرئيس الحكومة ومجلس الوزراء بان السفارة سوف تسحب في حال فشل الحكومة بوقف الهجمات التي تستهدفها ، وتحجيم دور الميليشيات ، وقد كانت رسالة شديدة اللهجة خارج الاطار الدبلوماسي المعتاد”.