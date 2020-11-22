ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام فياريال بالدوري الإسباني

تعثر ريـال مدريد أمام فياريـال، بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سيراميكا بالمادريجال، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني للدرجة الأولى.

سجل هدف التقدم مبكرًا لـ ريـال مدريد، الدومينيكاني، ماريانو دياز في الدقيقة 2، بعد رأسية رائعة حوّلها لمرمى فياريال مترجمًا عرضية العائد كارفخال.

وانتهى الشوط الأول بأداء هادئ للغاية من جانب الفريقين، ولم يظهر فياريال أي ردة فعل تجاه هدف التقدم للملكي.

في الشوط الثاني، لم يتأخر إيمري في الدفع بالتغييرات، ودفع بـ3 تغييرات دفعة واحدة، في الدقيقة 61.

في الدقيقة 76 وقبل ربع ساعة من نهاية المباراة، أستطاع أن يحصل شيكوزوي البديل على ركلة جزاء، بعد تدخل من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

سدد ركلة الجزاء المهاجم رودريجو مورينو، ليسجل التعادل لأصحاب الأرض.

غيابات ريـال مدريد كانت مؤثرة، حيث أن تغييرات زيدان لم تحدث شيء في المباراة، وافتقد الملكي راموس وبنزيما الثنائي الذي كان يظهر في الأوقات الصعبة للملكي.

وانتهت المباراة بهذه النتيجة ليصبح رصيد ريـال مدريد 17 نقطة ويبقى في المركز الرابع، بينما فياريال يواصل انطلاقته القوية ويبقى ثانيًا برصيد 19 نقطة.