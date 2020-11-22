قتلى وجرحى في قصف جوي تركي على ريف عين عيسى‎

استهدفت طائرة تركية مسيرة ، اليوم الأحد، حاجزا لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محيط بلدة عين عيسى في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) ، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى .

استهدفت طائرة تركية مسيرة ، اليوم الأحد، حاجزا لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محيط بلدة عين عيسى في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) ، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى .

وقالت مصادر محلية من المنطقة ، إن ” طائرة تركية مسيرة قصفت حاجزا لـ (قسد) في ريف بلدة عين عيسى، ما أسفر عن مقتل عناصرين من (قسد) إضافة إلى إصابة مدنيين اثنين”.

وتشهد مناطق التماس في غربي كوردستان اشتباكات وقصفاً متبادلاً بين الجيش التركي وميليشياته من جهة والوحدات الكوردية والنظام من جهة أخرى بين الحين والآخر، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين منذ بداية العام الجاري