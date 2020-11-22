هولندا ترسل 150 جندياً إلى إقليم كوردستان

أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، اليوم السبت، أنها سترسل ما يصل إلى 150 جندياً هولندياً إلى إقليم كوردستان للمساهمة في حماية أمن مطار أربيل الدولي.

أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، اليوم السبت، أنها سترسل ما يصل إلى 150 جندياً هولندياً إلى إقليم كوردستان للمساهمة في حماية أمن مطار أربيل الدولي.

وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني، إنه بعد تدريب القوات المسلحة الكوردية، تتحول مهمة التحالف الدولي ضد داعش إلى تقديم المشورة إلى السلطات في إقليم كوردستان، مشيرة إلى أن هذه المهمة ستكون بقيادة هولندا اعتباراً من العام المقبل.

ورجحت الوزارة أن يصل أول جندي هولندي إلى إقليم كوردستان في مطلع كانون الثاني / يناير المقبل، مشيرة إلى أن قواتها ستعمل إلى جانب القوات الأمريكية، على حماية الأفراد والمعدات بمطار أربيل في إطار التحالف الدولي.

وذكرت الوزارة أن التحالف الدولي يهدف إلى أن «يعتمد العراق على نفسه، في نهاية المطاف، في محاربة تنظيم داعش الإرهابي».

ويأتي القرار الهولندي بعد لقاء جمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في لاهاي قبل نحو عشرة أيام.

وكان الجانبان قد بحثا جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تعهد رئيس الوزراء الهولندي بمواصلة دعم إقليم كوردستان وقوات البيشمركة ودعم جهود التنمية الاقتصادية والزراعية في الإقليم.

وسبق أن قالت وزيرة الدفاع الهولندية أنك بيليفيلد إن «داعش ما زال مصدر عدم استقرار»، مشيرة إلى أن التنظيم «انخرط في حرب عصابات سرية» في العراق وسوريا.

ولطالما حذر مسؤولون كورد من أن داعش لا يزال يشكل خطراً جدياً على الكثير من المناطق العراقية التي شهدت بالفعل هجمات دامية طيلة الفترة الماضية. وكثيراً ما تطالب كوردستان التحالف الدولي بالاستمرار في دعمها والعراق لضمان هزيمة التنظيم.