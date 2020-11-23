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البنك المركزي يصدر توجيهاً للمصارف بشأن عملات نقدية بلغارية

أبلغ البنك المركزي العراقي، السبت، المصارف كافة بأن بلغاريا قامت بطرح اوراق نقدية تتضمن مواصفات أمنية جديدة.

وقال البنك في بيان إن “البنك الوطني البلغاري اعلمنا بانه قام بطرح فئات 5 و10 و20 ليف”، مبينا ان “هذه الفئات تتضمن مواصفات امنية جديدة فضلا عن تحديث بعض المواصفات الامنية الموجودة فيها”.

واضاف البنك ان “الورقة النقدية القديمة من ذات الفئة باقية للتداول وذات قوة وابراء وعرض قانوني لحين استبدال الاوراق النقدية التالفة من هذه الفئة”.

وطالب البنك كافة المصارف الخاصة في العراق بـ”إبلاغ منسوبيهم من الذين يعملون في مجال النقد الأجنبي بالإصدار الجديد للبنك الوطني البلغاري”.

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