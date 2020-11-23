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الزراعة تؤكد وجود اتفاق مع السعودية للاستثمار في الأراضي ذات المياه المستدامة

اكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الاحد، وجود اتفاق مبدئي مع السعودية للاستثمار الزراعي في الأراضي ذات المياه المستدامة.

‏‎وقال الخفاجي في بيان انه “‏‎تم الإتفاق المبدئي، مع السعودية، على إيجاد اراضي ذات مياه مستدامة، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، لإستثمار شركاتها في انشاء محطات الأبقار ومعامل الالبان، إضافة إلى إنشاء صوامع لخزن الحبوب”.

‏‎واشار الخفاجي، إلى “توجه البلدين نحو مشروع شراكة جديد، في غاية الأهمية، حيث ستقدم شركة الخريف السعودية تقنيات مياه متطورة للحفاظ على الثروة المائية العراقية وإيقاف الهدر، من خلال الإستثمار في إنتاج منظومات الري المحوري، الحديث”.

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