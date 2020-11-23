العراق الثالث عالمياً باستيراد “اللالنكي” التركي

أعلن المجلس الوطني التركي للحمضيات، السبت، أن العراق من بين خمس دول هي الأكثر استيراداً لفاكهة “اللالنكي” من تركيا.

وقال رئيس المجلس كمال قاجمار ان “صادرات تركيا من فاكهة اللالنكي او اليوسفي (مندلينا)، نمت بنسبة 47% خلال الفترة بين كانون الثاني حتى تشرين الاول 2020، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بقيمة بلغت 174 مليون دولار”.

واضاف قاجمار ان “موسم الصادرات لفاكهة اليوسفي كان إيجابيا هذا العام، حيث تم تصدير 337 ألف طن منها خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري”، مشيرا الى انه “تم تحقيق زيادة بكمية الصادرات بنسبة 20 في المائة، وزيادة في القيمة بنسبة 47 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي” .

وأشار إلى أن “روسيا تتصدر قائمة البلدان الأكثر استيراداً لليوسفي التركي تليها أوكرانيا، ثم العراق، وبولندا، وصربيا”.

وتابع قاجمار: “نتوقع أن تستمر صادراتنا من فاكهة اليوسفي بشكل متزايد خلال الفترة المتبقية من هذا العام الجاري، وأوائل عام 2021”.