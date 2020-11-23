النزاهة: صدور أمر استقدام بحق مدير عام سابق في صحة الديوانية

كشفت هيئة النزاهة الاتِّحاديَّة، الاحد، عن صدور أمر استقدامٍ لمديرٍ عامٍّ سابقٍ في دائرة صحَّة محافظة الديوانيَّـة، مُبيّنةً أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة شكوى مُقدّمةٍ من قبل أحد أعضاء مجلس النُّوَّاب.

وأوضحت الهيئة في بيان أن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القرار، أفادت بإصدار قاضي محكمة الديوانيَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمراً باستقدام مديرٍ عامٍّ سابقٍ لصحَّة الديوانيَّة، استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات”.

وتابعت أنَّ “الأمر جاء على خلفيَّة شكوى مُقدَّمةٍ من قبل أحد أعضاء مجلس النُّوَّاب تضمَّنت شبهة ارتكاب مُخالفاتٍ لمعاملات شراءٍ مُخالفةٍ للضوابط، فضلاً عن مخالفاتٍ أخرى وردت في الشكوى المُقدَّمة”.

وأشارت الهيئة الى أن “المادة (331) من قانون العقوبات تنص على انه “يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة”.