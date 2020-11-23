بعد ماشاب ودوه للكتاب

نجلس احيانا مع بعض الاقارب والاصدقاء ،ويدور الحديث، فنكتشف ان المستوى العلمي والثقافي دون المستوى المطلوب، ،ف نحثم على طلب العلم ،فلا تسمع منهم الا المثل الشعبي (بعد ما شاب ودوه للكتاب)

الرسول عليه والسلام مع جلال فضله وعظيم قدره لم يطلب المال او الجاه او السلطه وانما طلب العلم

(وقل ربي زدني علما)

ابراهيم الشعبي من جلساء المأمون فهو يحظر المناظرات بين الشعراء واهل اللغه والفقه والسيره

سأله المأمون يوما: اين انت يا ابراهيم مما يقال?

قال:يا امير المؤمنين لقد شغلتنا الحياة عن طلب العلم،،قال المأمون ولماذا لا تطلبه الان ?? قال الشعبي وهل يليق بمن هو مثلي (كبير السن) ان يطلب العلم ? قال المأمون ;

أن تموت غارقا في طلب العلم خير من ان تموت غارقا في الجهل،،،

انكب الشعبي على طلب العلم واصبح علما بين العلماء وقد الف عدة كتب في مختلف المواضيع

بقلم الكاتب الصحفي مهند محمود