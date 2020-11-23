تراجع ساعات تجهيز الطاقة.. الكهرباء تطرح عدة أسباب وتتحدث عن عوارض فنية

كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، احمد موسى، اليوم الاثنين، موقف التجهيز الكهربائي في العاصمة بغداد وبقية المحافظات بعد موجة الامطار الأخيرة، فيما أكد سعي الوزارة لتطبيق الجباية الالكترونية قبل نهاية العام الجاري 2020.

وقال أحمد موسى، في حديث أن “تجهيز منظومة الكهرباء اليوم في العاصمة بغداد مستمر على مدار الساعة، إضافة الى تجهيز عموم مناطق البلاد لمدة 24 ساعة”.

وأضاف موسى، أن “منظومة الطاقة تعرضت لبعض العوارض الفنية، وخرجت بعض الشبكات الهوائية عن الخدمة بسبب سوء الأحوال الجوية الأخيرة، واليوم ارجعنا جميع المغذيات للعمل، وملاكات الكهرباء مستنفرة بشكل كامل لمعالجة أي ضرر”.

وتابع، أن “الوزارة لم تسجل أي حالة وفاة او حالة صعق بعد تعليمات الكهرباء بهذا الشأن في ظل الظروف الجوية الماطرة”.

وعن مشروع الجباية الإلكترونية، أكد موسى، أن “الوزارة عاكفة على اكمال مشاريع الجباية الإلكترونية، والتي تهدف الى عدة أمور مهمة، بينها حث المواطنين على ترشيد الاستهلاك وتعظيم موارد الجباية، إضافة الى اشعار المواطنين بكلفة صناعة الطاقة”.

وأشار إلى أن “مشروع الجباية الإلكترونية يؤسس لقاعدة بيانات تبدأ من المستهلك الى المحولات في الازقة انتهاء بالمغذيات المجهزة بالطاقة، ونسعى الى تقييم التجربة في بعض المناطق المنتخبة ومن ثم ننطلق الى بقية مناطق البلاد”.

وفي هذا الصدد، بين المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن “الوزارة وجهت دعوات لشركات حكومية وشركات القطاع الخاص، والشركات المعنية بتطوير قطاع الطاقة ومشروع الجباية، وستستقبل العروض التجارية والفنية لدراستها، ثم يصار المشروع الى التنافس بين الشركات”.

وأكد أحمد موسى، أن “التسعيرة ستكون مدعومة بنسبة 90% للمواطنين، ولن يرهق محدودي الدخل، وستكون مناسبة لجميع الفئات”، مبينا أن “الوزارة ماضية بتطبيق المشروع قبل نهاية العام الجاري 2020”.