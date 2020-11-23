توكل كرمان وابن باز حول دوران الارض، نعيم الهاشمي الخفاجي

سجالات مابين توكل كرمان وامير سعودي حول فتوى ابن باز بعدم دوران الارض، كتبت الناشطة اليمنية توكل كرمان تغريدة ونشرت مقطع فيديوا لزعيم الدبابير الوهابية التكفيرية ابن باز بضلال من يقول أن الأرض تدور، بعد نشر المقطع قام أمير سعودي من العائلة الحاكمة في مهاجمة توكل كرمان والسبب أن علاقة الأسرة الحاكمة في نجد والحجاز مع المؤسسة الوهابية كعلاقة الرأس من الجسد وإلا يفترض بهذا الأمير يطالب شيوخ مؤسسته الوهابية بالكف عن التكفير، نشر موقع CNN نص رد الأمير السعودي على توكل كرمان هذا نصه( من جهته رد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، على كرمان بسلسلة تغريدات قال فيها: “كلام الشيخ واضح وقد عرضته لك وأنتِ تؤلينه بما يوافق هواكِ، نعم قال الأرض لا تدور وهو اجتهاد أخطأ فيه وهو بشر يخطئ ويصيب وغير معصوم ولكنه لم يكفر ويخرج من الملة من لم يقر هذا كما افتريتِ عليه.. أما عن إصرارك على وصفه بالضال المضل فقد أجبت على هذا في أول رد عليك ..وكفى بالله حسيبًا”.).

نعم هؤلاء لازالوا ملتزمين في الاتفاق الذي تم مابين ابن سعود وابن عبدالوهاب الحكم إلى ابن سعود والافتاء إلى ابن عبدالوهاب، ومتى نخلص من الاثنان الذان دمروا شعوب العالم في ارهابهم وتخلفهم.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

17.11.2020