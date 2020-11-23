دراسات في تاريخ الزرادشتية وعقائدها/ج13

أ.د. فرست مرعي

الفصل الثامن:

مراسم الفن والطهارة

الصراع بين الخير والشر موجود منذ البداية وكل الشر صادر من انكرامانييو.

الطهارة سبب أساسي للتخلص من الشر (الولادة، الموت، الطهارة).

جهنم الزردشتية موجودة بالشمال.

كل من يشارك في دفن الميت يصبح نجساً.

كل الجثث نجسة.

يوجد الحساب والقيامة.

إذا مات انسان أو كلب في بيت من الخشب أو مسقوف:

إذا كان ممكنا يجب اخراج الميت ويبقى البيت ويبخر بالعطور.

إذا كان ممكنا ينقل البيت ويبقى الميت بمكانه.

إذا حدث موت في جو من المطر الثلج العاصفة الليل النهار يجب وضع الجثة حيث الأرض الاكثر نظافة وجفافا، لا يمر القطيع والنار والبارسمان والحقيقة والصالحون .

يجب أن تكون الجثة بعيدة عن النار 30 خطوة، وكذلك عن الماء والبارسمان والصالحين.

توضع الجثة في مكان قاس بعمق نصف قدم وبالرخو نصف انسان وتغطى بالروث أو الطوب او الحجر أو الصلصال ولمدة ليلتين أو للابد.

عندما تطير الطيور وتنمو النباتات وتجري الغدران وتجف الأرض تحفر حفرة في هذا البيت من قبل رجلين صالحين وعاريين ليضعا الجثة، بعد ذلك يجلس حمالوا الجثة على بعد 3 خطوات من الميت ويطهرون ويغسل الحمالون الجثة وشعرها ببول الاغنام والابقار.

لايجوز مرور القطيع على طريق تم حمل الميت من خلاله بل يمر الكلاب الصفراء ب 4 عيون 6 مرات؛ لان الدروج ستطير نحو الشمال، ليمر الكاهن وهو ينطق الكلمات الضرورية التي تبارك مازدا وتطلب من القوى الشريرة الابتعاد، بعد ذلك يمكن للناس والقطيع والبارسمان المرور وتقدم القرابين والعسل.

عقاب من يغطي جسد الميت:

بطنه وقدمه: 400 جلدة.

حوضه: 600 جلدة.

كل جسده: 1000 جلدة.

من يقف ضد ارادة العائلة يعاقب: ب 600 جلدة ويجب أن يتوب.

يغفر للمؤمن بالمازدا ياسنا كل شيء.

هنا يتم تكرار لفظ كلمة الكفر 16 مرة في 8 أسطر.

من اصطدم بيبسة ميت قبل سنة فهو طاهر اليابس لايدنس اليابس.

يتطهر من حمل جيفة كلب أو جثة انسان نهشته الكلاب والطيور بعد الاغتسال ببول الثور، ومن ثم بالماء.

بعد حفر 3 حفر بالأرض

بالبداية يجب غسل الايادي 3 مرات ومن ثم الجسد بحيث يتم البدء من الرأس وهكذا حتى القدم كما عند المسلمين بالوضوء.

إذا إصطدم (مازداياسني) مشياً أو مروراً، مسافراً أو راكباً حصان بنار الجثث المغلية التي سلقت أو حمرت عليها الجثة، يقتل طابخ الجثث، ويلقى بالقدور، ويهدم المتراس، ويلقى بكل الحطب خارجاً.

من يجلب نار الجثة المسلوقة إلى المكان الملائم، يكون وكأنه قد جلب إلى هذا العالم الدنيوي ألف جذوة نار إلى المكان الملائم، وكذلك من يجلب النار المنصرمة، ومن يجلب النار من سبخ يكون كجلب 500 جذوة، ومن يجلب نار الصلصال 400 جذوة، ونار حرق الزجاج يكون بقدر عدد قطع الأوعية. نار الذهب 100 جذوة، نار الفضة 90 جذوة، نار المعادن 80 جذوة، ونار الحديد 70 جذوة، نار التنور 60 جذوة —–.

هنا تبرز المكانة المقدسة للنار

الطهارة من الجثة في غابة بمكان موحش :

اذا كانت الجثة قد مزقتها الطيور والكلاب، الغسل ببول الثور 30 مرة يطهر.

اذا كانت الجثة غير ممزقة، الغسل ببول الثور50 مرة يطهر.

يجب على من يشاهده بالطريق تطهيره، وإن لم يطهره يتحمل ثلث الذنب

إذا كان هناك ماء على الطريق التي تتطلب عقابا لاجل الماء فالعقاب 400 جلدة.

الفصل التاسع:

يجب على من يريد الطهارة من نجاسة الجثة قصد رجل تقي، ذلك الذي يعرف الكلمات المقدسة، سواء أكان هذا التقي رجلاً أو امرأة وهكذا يتم التطهير:

جز النباتات 9 أبواع مربعة بمكان طاهر بعيد عن المرور.

يبتعد المتطهر عن النار 30 خطوة، وعن البارسمان 30 خطوات، على 3 خطوات من المؤمن.

يتم حفر حفرة بعمق اصبعين بالصيف، و4 بالشتاء وست حفر.

تبتعد الحفرة عن الاخرة خطوة واحدة أي 3 اقدام.

يتم حفر 3 حفر أخرى تبتعد عن الستة السابقة 3 خطوات.

تحفر أخاديد حول الحفر وببعد 3 خطوات.

تحفر 12 اخدود تحيط 3 منها ب 3 خفر و3 اخاديد تحيط ب 6 حفر.

توضع على بعد 3 اقدام عن هذه الاخاديد احجار يمشي عليها المتطهر نحو الحفر (أو أشياء يابسة ).

يقف الكاهن قرب تلك الحفر وينشد الكلمات المقدسة، ويرددها المتدنس كي تهرب دروج ناسو (شياطين الجثث).

بطاس معلق بعصا ذات 3 عقد يتم صب البول على المتدنس.

بعد ذلك يجلس المدنس بين الحفر الستة الاولى وعلى بعد 4 أصابع ويغتسل بحفنة من الطين.

ثم يجمع طين 15 مرة ويبقى حتى جفاف الشعر تماماً.

بعد ذلك ينتقل للحفر ويغتسل بالاولى مرة، وبالثانية مرتين وهكذا.

يبقى بعيدا عن كل شئ 3 ليال، ثم يغسل جسده ولباسه ببول الثور والماء.

يكون التطهير مقابل جزاء أو يرضى الكاهن.

من يقوم بالتطهير وهو لايعرف طقوس الطهارة وفق قانون مازدا يكون جزاؤه:

تقييد اليدين.

تجريده من الملابس.

قطع رأسه.

ترك جثته للطيور.

ويقال عنه بأنه شرير وكافر ونادم على جميع أفكاره وأعماله الشريرة.

الفصل العاشر:

– محاربة دروج ناسو التي تدنس الحي من الميت يكون، (قل بصوت عال كلمات الكات مرتين وثلاثة وأربعة).

– كلمات الكات التي يجب قولها، هي الأكثر نصرا وشفاء والتي تبعد دروج ناسو بعيدا عن المنزل والإنسان

– يجب إبعاد الجثة التي تدنس عن المنزل وعن الرجل وكذلك عن المرأة.

– كلمات الكات التي يجب قولها مرتين و3 و4، تبعد اندرا وسورو ونونهايتيا وتورو وزايري وايشما واكاتاشا والفارينيين (هذا كان رد مازدا لزردشت عندما سأله ).

-عند الطهارة يجب حفر 9 حفر بالأرض حيث يقل الماء والنبات ولايوجد فيها غذاء البشر والماشية.

– الطهارة بعد الولادة تعد أول خير للانسان.

الفصل الحادي عشر:

تطير كل شئ يكون بأن تنشد(آهونا- فايريا) 5 مرات و8 مرات تلك التي تبعد الشر فهي تبعد ايشما وبويدهي وكاندي وبوشياستا وميدهيكاباستي وبايريكا كما تردد آيسريما – ايشو 4 مرات.

كلمات الطهارة (هذه الأرض التي نبجلها، هذه الأرض مع النسوة، هذه الأرض تحملنا وتلك النسوة اللواتي هن يا آهورا).

وإذا اردت أن تطهر الرجل أو المرأة تقول (فليأت إلى هنا ايرامان الموفي بوعده كي يبهج رجال ونساء زردشت ويبهج فاهونامو بمكافأة مرغوبة بها ويستحقها الدين، ألتمس القداسة، تلك النعمة التي يهبها آهورا).

الفصل الثاني عشر:

فترة الحداد على :

الوالد والوالدة 30 يوما للاتقياء، و60 يوماً للخاطئين.

الولد أو البنت 30 يوما للصالح، و60 يوما للخاطيء.

الاخ والاخت 30 يوما للصالح، و60 يوم للخاطيء.

رب أو ربة المنزل 6 أشهر للصالح، وسنة للخاطيء.

الجد والجدة 25 يوما للصالح و50 يوما للخاطيء.

الحفيد والحفيدة 25 يوما للصالح، و50 يوما للخاطيء.

العم والعمة 20 يوما للصالح، و40 يوما للخاطيء.

ابن العم وابنة العم 25 يوما و30 يوما.

ابن ابن عم وبنت ابن عم 10 ايام للصالح، و20 يوما للخاطيء.

ابن عم من الدرجة الثالثة وبنت عم من الدرجة الثالثة 5 ايام للصالح، و10 ايام للخاطيء.

تطهير المنزل يكون بغسل الجسد 3 مرات، والملابس 3 مرات، وانشاد الكات 3 مرات، ومن ثم تقديم القرابين للنار والمياه الفاضلة، بعد ذلك يصبح المنزل طاهراً.

– لو مات رجل لاينتمي إلى عقيدة صادقة أو شريعة صحيحة ومن أية سلالة كان؛ فانه يدنس الطاهر ( أجزاء مباشرة وأجزاء غير مباشرة).