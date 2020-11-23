ردا على مهدي المولى من هنا وهناك

بقلم : علي محسن التميمي

( الامام الحسن ع والصادق ع والرضا ع معصومون ويعرفون واجبهم الشرعي )

( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)

قال ص: ( الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة) ( الحسن والحسين امامان ان قاما وان قعدا) ( الحسن والحسين ريحانتاي في الدنيا والاخرة) . وهنالك احاديث كثيرة .

1- كتب مهدي المولى مقالة ( التشيع والمرجعية الدينية ح1) جاء فيها ( الحركة الشيعيةالتي لم تستسلم بل استمرت في الصمود حتى استشهاد الامام علي ع ومع ذلك لم يؤثر على تحديها وصمودها لهذه قررت اختيار مرجع لها اي قائد, فاختارت الامام الحسن . كان اختيار غير موفق لان الامام الحسن ع خذلها واستسلم لاعدائها فيما عرف بصلح الحسن مع عدو الله ورسوله تماما ( واحيت الجاهلية بظلامها). يفترض لمن يتصدى للكتابة عن ثاني الائمة المعصومين وابن معصوم وشقيق معصوم وابن الزهراء وابن النبي محمد ص كما نصت اية المباهله ( فمن حاجك فيه من بعد ماجاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابنائنا وابنائكم ونسائنا ونسائكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين). نصت كتب السيرة على ان النبي ص اخرج الحسنين عليهما السلام وابنته ع وعليا ع لمباهلة نصارى نجران.المفروض به ان يحيط احاطة كاملة شاملة بالظروف الموضوعية والذاتية ويدرسها ويمحصها ويدققها ويدرس حياة اهل الكوفة وظروفهم وماذا فعل ولاة عثمان فيها وكانت الكوفة تعتبر عثمانية الهوى حتى ابو موسى الاشعري واليها. وبعد نقل العاصمة الاسلامية من المدينة الى الكوفة , نهى الامام علي ع اقامة صلاة التراويح لان صلاة الجماعة في الفرائض لا في النوافل , هاجت على الامام علي ع الكوفة وهتفوا يالسنة عمراه !!! استغرب ان تصل الجرأة بالكاتب ليزعم ان اختيار الشيعة للامام الحسن ع هو اختيار غير موفق!!! لقد اختار الله الائمة (( اني جاعل في الارض خليفة) ( ياداود اني جاعلك خليفة في الارض) ( اني جاعلك للناس اماما , قال ومن ذريتي قال لاينال عهدي الظالمين) واهل بيت النبي ص قال الله فيهم

( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) . وشارك الامام الحسن المجتبى ع في الفتوحات الاسلامية وفي حروب ابيه ع ويحمل شجاعة جده ص وابيه ع وهو ملهم ويعرف واجبه الشرعي والائمة المعصومون ع افضل من النحل , وافضل من ام موسى ع ( واوحى ربك الى النحل ) (واوحينا الى ام موسى ) .

انصحك ان تقرأ سيرة الائمة الاثنى عشر لهاشم معروف الحسني وصلح الحسن للشيخ محمد حسن ال ياسين وعشرات الكتب , قبل التحدث عن الامام الحسن ع و اتهامه بخذلان الشيعة وبأستسلامه لمعاوية , واعتبارك الصلح جريمة وان الامام الحسن ع ( معاذ الله) قد ارتكب جريمة الصلح !!!! فمعاوية حكم الشام 40 سنة 20 سنة كان واليا لأبي بكر وعمر وعثمان وكون له اتباعا بشراء الذمم وزرع الجواسيس في جيش الامام علي ع وهم من اجبروا الامام على قبول التحكيم والا سيقتلونه ورفضوا اختيار الامام ع للحسن ع او للحسين ع او ابن عباس للتحكيم واجبروه على قبول ابي موسى الاشعري. لو كان الامام الحسين ع مكان الحسن لفعل مافعله الحسن ولو كان الحسن مكان الحسين لقاتل يزيد كما فعل الحسين ع . اتعلم ان الامه الاسلامية لاتعرف ماذا يحدث بقصور معاوية وان اهل الشام كانوا لايعرفون ان الامام عليا ع يصلي, لانه ع يشتم على المنابر وبعد وصول خبر استشهاد الامام علي ع للشام وهو يصلي في المحراب قالوا هل علي يصلي!! لقد كشف الامام الحسن ع الوجه الحقيقي لمعاوية والامويين وفضحهم ليهيء الظروف لثورة الحسين ع . وملأ معاوية الكوفة بالجواسيس.

2- جهز الامام الحسن ع جيشا من الكوفة لقتال معاوية وعسكر بالمدائن وهو في الطريق للشام , وارسل معاوية ثلاثة وفود طالبا الصلح وارسل مع المغيرة بن شعبة وثيقة بيضاء وفي الاسفل توقيع معاوية وقال للامام الحسن ع ضع ماتريده من شروط وانا وقعت سلفا , وفي كل مرة يطرد الامام الحسن ع الوفد ويقول بيني وبين معاوية السيف, وفي المرة الثالثة عمد الخبيث المغيرة بن شعبة الى خدعة بعد خروجه من الامام , بث اشاعة ان الامام الحسن قد قبل الصلح وقال الحمد لله الذي اصلح بين الامام الحسن ومعاوية وحقن دماء المسلمين, فهاج جيش الامام الحسن ع واكثره منافقون وقسم منهم ملوا الحروب , الجمل وصفين والنهروان وقال بعض الرعاع يطعن الامام الحسن ع وقالوا له يامذل المؤمنين , وقال بعضهم لقد اشركت كما اشرك ابوك . فقام الامام الحسن وخطب وقال لقد كذب المغيرة, قلت له بيني وبين معاوية السيف, ومسكت مخابرات جيش الامام الحسن ع رسائل سرية بعثها جواسيس بجيش الامام الحسن ع لمعاوية تقول له ( اتريد ان نسلمك الامام الحسن

ع حيا ام ميتا فعلنا ) وارسل له معاوية رسائل رؤساء عشائر بجيش الامام الحسن ع تريد قتله او تسليمه لمعاوية. وعرف الامام الحسن تواقيع هؤلاء الطابور الخامس.

3- بعث الامام الحسن ع جيشا لمعاوية بقيادة ابن عمه عبيد الله بن عباس الذي قتل بسر بن أرطأة( من قواد معاوية ) ولديه في اليمن امام امهما واصيبت بالجنون وكان عبيد الله واليا على اليمن وهرب من بسر بن ارطأة, وعوض ان يقاتل عبيد الله بن عباس معاوية ويثأر لولديه الصغيرين ترك الامام الحسن ع والتحق بمعاوية بعد ان دفع له معاوية نصف مليون. كما بعث الامام الحسن ع جيشا لمعاوية بقيادة الاشعث بن قيس ( والد) زوجة الامام الحسن جعدة التي سمت الامام الحسن ع وارسل معاوية نصف مليون للاشعث والتحق بمعاوية فبقي جيش الامام الحسن ع فيه الطابورالخامس وعبدة الدينار .لايمكن قتال معاوية بهذا الجيش بعد هروب قائدي الجيش لمعاوية وهما ابن عم الامام علي ع وصهر الحسن . فالقتال بجيش مهزوز سيؤدي الى الابادة وتصفية شيعة اهل البيت على انهم خوارج فعقد الصلح لكشف معاوية والبيت الاموي وبعد الصلح خطب معاوية قائلا ( كل ما اعطيته للحسن في الوثيقة هو تحت قدمي وخطب (انني لم اقاتلكم لتصوموا وتصلوا وتحجوا وانما قاتلتكم لأأتمر عليكم وقد اعطاني الله ذلك وانتم له كارهون). أقرأ نصوص الصلح.

4- ويقول ( شعر قادة الحركة الشيعية بتحرك العناصر الانتهازية مثل السفاح والمنصورفاسرعوا الى القاء القبض عليهم وحجزهم وارسلوا للامام جعفر الصادق ع ودعوه لقيادة التغيير, الا انه خذلهم بحجج مضحكة وغبية مما ساعد وسهل للمجموعة الانتهازية بالسيطرة على الحكم). اتق الله , اتق الله , تتهم الامام الصادق ع حفيد النبي واستاذ الائمة الاربعة بأنه خذل الشيعة, الا تخشى الله وتدعي ان الصادق ع خذلهم بحجج غبية مضحكة !!! اي بهتان هذا !!!

5- يتهم الكاتب الامام الرضا ع بأنه عديم الفهم لقيم ومباديء التشيع الانسانية الحضارية حيث غلبت على الامام الرضا ع الطقوس الدينية المتخلفة !!!! هؤلاء هم سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى.

وما الا ال احمد شيعة ومالي الا مذهب الحق مذهب

6- كما كتب مهدي المولى مقالة حول قوات التحالف الدولي : ( لاشك ان ماقدمته قوات التحالف الدولي بقيادة القوات الامريكية ورئيسها بوش للعراقيين بشكل عام وللشيعة العراقيين بشكل خاص لايقدر بثمن وكان له الفضل الكبير في تحرير العراق والعراقيين وخاصة الشيعة وانقاذهم, ولو يأتي المهدي المنتظر لم يقدم لهم كما قدمته القوات الامريكية ورئيس امريكا بوش , وهذه حقيقة لايمكن لعراقي تجاهلها الا العبد الذليل!!!!.

نستغرب غاية الغرابة ان تقول لو يظهر الحجه لم يقدم للعراقيين وخاصة الشيعة ماقدمة جورج بوش وتزعم ان الذي لايوافقك الرأي هو عبد ذليل !!!! الحمد لله نحن تلاميذ الامام علي ع الذي قال للحسن ع (ولاتكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا). مع الاسف تركت مدرسة عفلق التسقيطية بصماتها على كثير من الكتاب, ماهي السنخية بينك وبين الامام الحسن ع والصادق ع والرضا ع والحجة ع حتى تعلمهم واجبهم الشرعي. وهل عرفت ماسيحققه الامام المهدي عج ؟ وهل نشر جورج بوش العدل في العراق وافغانستان؟ لماذا لم تسمح اميركا بأسقاطه علي يد شعبة عام 1991؟ سمحت له باستخدام المروحيات , ونقل لي اخ من الشطرة شارك في الانتفاضة ( ابو سعيد فكاك) قال والله انطلقت المروحيات الصدامية من قاعدة الامام علي بالناصرية وقصفتنا وكانت القاعدة بيد الامريكان !! استشهد في الانتفاضة350 الف وبعد ان فرض مجلس الامن منطقتين محرمتين في الجنوب والشمال لايسمح للطائرات الصدامية بالتحليق لحماية الشيعة والكرد لم يقتصر صدام الخسيس بقصف الشمال بل قصف الجنوب مرارا وتكرارا وشعبنا يتذكر ذلك.

أيها الكتاب اتقوا الله تثقفوا بفكر اهل البيت ع وتراثهم . من المعيب على الشيعي ان لايعرف فكره وتراثه, اشغلنا الاستعمار عن ذلك, كنا نقرأ الكتب الماركسية اللينينية وغيرها.