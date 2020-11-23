عصابات التصفية ثقافة بعثية قذرة،

نعيم الهاشمي الخفاجي

عصابات جماعة التصفية ليس بالأمر المستغرب على عقلية فلول البعث، قبل عدة أيام تم كشف جماعات إجرامية مرتبطة بقيادات مشتركة بالعملية السياسية لافشالها واجب هذه الجماعات تنفيذ عمليات الاغتيالات ضد قيادات وضباط ومواطنين شيعة، الاخ الأستاذ عزت الشابندر اليوم كتب مايلي( ‏ادعو الاخ رئيس الوزراء وكافة القيادات الامنية الى تحمل مسؤولية المتابعة و التدقيق في اشارات مهمة لتنامي تنظيم شبابي تحت عنوان ( جماعات التصفية ) في المنطقة الغربية يشرف عليه مسؤولون في مواقع حسّاسة).

حسب قول المعلق باسط البديري قال( ‏‎تم تعينهم في وزارة الدفاع والداخلية والأمن الوطني والمخابرات من قبل الحلبوسي وعددهم أكثر من 13 ألف).

ليس بالأمر المستغرب كل الواجهات السنية تمثل فلول البعث والإخوان وهم مدعومون من دول الخليج من الأبقار الحلوبة وقطر وتركيا، يمتاز الساسة السنة بالشجاعة في قتل مخاليفيهم، لو كانوا يمثل عددهم عدد الشيعة لصفوا الآخرين ببساطة.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.