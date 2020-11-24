الأسير عماد أبو رموز مصاب بمرض السرطان ويصارع المرض في سجون الاحتلال

(1983م – 2020م )

بقلم :- سامي إبراهيم فودة

في حضرة القامات الشامخة جنرالات الصبر والصمود القابضين على الجمر والمتخندقه في قلاعها كالطود الشامخ, إنهم أسرانا البواسل الأبطال وأسيراتنا الماجدات القابعين في غياهب السجون وخلف زنازين الاحتلال الغاشم تنحني الهامات والرؤوس إجلالاً وإكباراً أمام عظمة صمودهم وتحمر الورود خجلاً من عظمة تضحياتهم, إخوتي الأماجد أخواتي الماجدات رفاق دربي الصامدين الصابرين الثابتين المتمرسين في قلاع الأسر,

أعزائي القراء أحبتي الأفاضل فما أنا بصدده اليوم هو تسليط الضوء في إطار الحملة الإعلامية المتواصلة في إبراز ملف أخطر حالات الأسرى المرضي المصابين بالأمراض المزمنة في سجون الاحتلال والتي تعتبر تلك السجون الظلامية بيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة, والذين يعانون الويلات من سياسات الإدارة العنصرية التي تتعمد علاجهم بالمسكنات دون القيام بتشخيص سليم لحالتهم ومعاناتهم المستمرة مع الأمراض لتركه فريسة للأمراض والموت البطيء ينهش في أجسادهم,

والأسير المريض/ عماد عبد الخالق أبو رموز ابن السابعة والأربعون ربيعاً هو أحد ضحايا الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها إدارة السجون بحقه والذي يعيش بين مطرقة المرض الذي يهدد حياته وسندان تجاهل الاحتلال لمعاناته والقابع حالياً في (سجن عوفر) والذي انضم إلى قائمة طويلة من اسماء المرضى في غياهب السجون ودياجيرها، وقد أنهى عامه 16خلف القضبان ودخل عامه 17على التوالي في سجون الاحتلال الاسرائيلي فهو يقضي حكماً25 عاما وأمضى منها حتى الآن16 عاماً.

الأسير المريض :- عماد عبد الخالق أبو رموز

مواليد:- 1983م

مكان الإقامة :- مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية

الحالة الاجتماعية :- اعزب

تاريخ الاعتقال:- 1/12/2004م

مكان الاعتقال:- سجن عوفر،

التهمة الموجه إليه:- مقاومة الاحتلال ونشاطه في حركة فتح وجناحها العسكري كتائب شهداء الاقصى

الحكم:- 25 عاماً

اعتقال الأسير :- عماد رموز

بعد مطاردته من قبل الاحتلال استمرت أربعة سنوات اعتقلته قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة شارع السلام بالخليل أثناء تواجده مع رفاقه بسيارة وتم واقتياده إلى جهة غير معلومة وخضع للتحقيق القاسي وكانت محكمة عوفر الاحتلالية قد اصدرت حكما بالسجن لمدة 25 عاما وتعرض خلال سنوات اعتقاله لعدة عمليات قمع وتنكيل وعزل انفرادي من قبل إدارة السجون وذلك لنشاطه في مواجهة إدارة السجون واجراءاتها القمعية والتنكيلية, وقد شاءت الاقدار بعد غياب طويل ان يلتقي بشقيقة الأسير أمجد في سجن نفحة قسم 3 والمحكوم بالسجن أربع أعوام ونصف بعد عام من اعتقاله والذي كان ممنوع ومرفوضاً امنياً من زيارة شقيقة عماد وهو خارج اسوار السجن..

الحالة الصحية للأسير:- عماد أبو رموز

يعاني الأسير أبو رموز من آلالم في البطن “المعدة” وكان ما يسمي عيادة سجن الرملة تجرعه الدواء تلو الدواء لتصدر تقريراً طبياً مفاده ان عماد مهدد بالعقم على المدي البعيد ان استمر بهذا العلاج الذي يتجرعه دون تشخيص لحالته الصحية وانه يعاني من أوجاع شديدة في منطقة الورم، وقد أجري له صورة طبقية مكان الورم في مستشفى شعاري تصيدك قبل نحو أسبوع لمعرفة مدى انتشار المرض ولم يزود بالنتيجة حتى اللحظة وأضافت أن الأسير يعاني أيضا من مشاكل وأوجاع بالكلى، ولا تقدم له أدنى أنواع الرعاية الصحية اللازمة, والكشف عن إصابة الأسير “أبو رموز” بورم سرطاني في منطقة الخصيتين 22 نوفمبر 2020م,

من على سطور مقالي أوجه ندائي إلى كافة المؤسسات والهيئات الدولية وخاصة منظمة الصحة العالمية والصليب الاحمر ومنظمة أطباء بلا حدود بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير المريض عماد أبو رموز للإفراج عنه لتقديم العلاج اللازم له خارج السجون- الحرية كل الحرية لأسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات- والشفاء العاجل للمرضى المصابين بأمراض مختلفة – الحرية كل الحرية لأسرانا وأسيراتنا الماجدات.