بسم الله الرحمن الرحيم

(ايران والاعتذار للعراق عن حرب اصر الخميني على استمرارها)..(وتسببت باستشهاد 500 الف عراقي)

لماذا على ايران الاعتذار للعراق.. وليس على العراق الاعتذار لايران..

الجواب واضح.. :

اولا: لان النظام الحاكم في ايران هو امتداد لنظام الخميني الذي اعترف عام 1988 بان شرب السم الزعاف اهون لديه من انهاء الحرب .. اي اعترف بانه كان مصرا على استمرار الحرب ورافضا لايقاف نزيف الدماء.. بالمقابل النظام الحاكم بالعراق اليوم لا يمثل امتداد لنظام البعث وصدام.. بل يتحكم به معارضين سابقين لصدام والبعث وموالين لايران اصلا.. وعليه (المفروض المعارضين لصدام الاعتذار للعراقيين عن مشاركتهم مع دولة اجنبية ايران بذبح جنود العراق تقربا للنظام الحاكم بطهران وحاكمها الخميني ان قال حرب حرب، سلم سلم).

ثانيا: لان من اشعل الحرب هم كلا من (الخميني وصدام).. واحلام ايران بامبراطورية تميع الحدود وتعتبر العراق جزء من ايران.. ومن اصر على استمرار الحرب باعترافه هو حاكم ايران الخميني.. فعليه (على ايران ان تدفع تعويضات للعراق عن ستة سنوات التي اصر الخميني عليها) و(وسنتين تعتبر ساقطه بالتعويضات لان الحرب كانت مشتركة بسبب صدام والخميني)..

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واخير يتأكد للشيعة العرب بارض الرافدين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم